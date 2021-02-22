針對聯合航空波音客機在高空中引擎爆炸、掉零件，美國聯邦航空總署（FAA）昨（21）日下令針對波音777機型引擎獨有的空心風扇葉片加強檢查，可能進一步停飛部份客機，初步檢查顯示風扇葉片毀損相當嚴重、「壞光光」，聯合航空後續宣布停飛機隊中24架波音777客機。

聯合航空波音客機在高空中引擎爆炸、掉零件，美國聯邦航空總署（FAA）21日下令針對波音777機型引擎使用的空心風扇葉片加強檢查，可能進一步停飛部份客機。

美國聯合航空（United Airlines）編號為328的波音777-200型客機20日午後自丹佛國際機場（Denver International Airport）起飛前往夏威夷檀香山（Honolulu），起飛後不久右側引擎即故障爆炸起火，客機緊急折返，大型零件邊飛邊掉。

針對聯合航空客機意外事件，美國聯邦航空總署已經下令加強檢查。綜合美國有線電視新聞網（CNN）、路透社報導，美國FAA昨日晚間發布緊急適航指令（emergency airworthiness directive），聯邦航空總署署長狄克森（Steve Dickson）指出，適航指令適用於所有搭載特定普惠公司（Pratt and Whitney）PW4000發動機的波音777型客機，而且可能代表部份客機要停止運作。

Statement from FAA Administrator Steve Dickson. pic.twitter.com/dGkUYuKNAL — The FAA ✈️ (@FAANews) February 21, 2021

狄克森表示，基於初步訊息，FAA認為必須進一步加強只裝載於波音777機型發動機的空心風扇葉片的檢查間隔，這款空心風扇葉片為這款發動機所獨有。

美國國家運輸安全委員會（National Transportation Safety Board，NTSB）在另一份聲明中也公布飛機毀損狀況，初步檢查顯示損害主要集中在客機右側引擎，機身只有些微受損，另外，引擎罩及進氣管、2枚風扇葉片都破損，其餘扇葉也毀損，換句話說扇葉呈現「壞光光」狀態。

在FAA發布緊急適航指令後，聯合航空宣布基於審慎考量，即刻暫時停飛機隊內24架搭載普惠PW4000系列發動機的波音777客機。

聯合航空機隊內一共有52架波音777客機，除了24架停飛外，另外28架目前並未提供服務。聯合航空表示此舉是自願且暫時的，只會影響少部分旅客。美國各大航空公司中，只有聯合航空的機隊有使用普惠PW4000系列發動機。

根據FAA，除了聯合航空，日本、南韓也使用同款客機。目前日本國土交通省已經下令國籍客機停飛32架使用相同引擎家族的波音777客機，不過南韓政府尚未採取進一步行動，南韓國土交通部回應稱正監控狀況。

路透社指出，2018年聯合航空一架機齡同為26年的波音777客機，在降落檀香山前30分鐘也出現引擎罩掉落的故障狀況，當時美國國家運輸安全委員會判定是風扇葉片斷裂所致，這起意外導致普惠公司重新檢視所有PW4000型發動機的檢查記錄。

(中時新聞網)