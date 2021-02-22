小妍與小程兩人結婚一年，婚前雙方都是「在室的」完全沒有性經驗，婚後才開始有性生活，大概一個月1-2次，令人不勝唏噓的是到現在都沒有一次成功達陣。小程不是進行到一半軟屌就是無法在陰道內射精，導致小妍耐性被磨光，常為了性事發火。近三個月狀況更糟，小程自稱罹患了怪病，只要看到老婆雙腳張開，「小弟弟」就開始皮皮挫，下半身不自主的抖抖抖，驚恐程度媲美看《奪魂鋸》電影，心跳每分鐘達120以上！現階段兩人關係很緊繃，婚姻都要拉警報了，而且只要提到性，老婆的情緒猶如怒吼的哥吉拉，生怕下一秒就被她啃噬，天啊！我該怎麼辦啊？！

●感情方面：她說的算，我認命配合

老公自訴：「生活習慣上我們有很多分歧，例如在飲食上：她很重養身，飲食清淡，不喝飲料的。偏偏我習慣吃重口味又喜歡喝全糖飲料，她會掌控並限制我的飲食，在她面前是絕對不能出現手搖飲料的！如果被她發現我偷喝，又是一頓怒罵」。

在休閒活動上：「我喜歡戶外踏青與登山，偏偏老婆是個愛耍廢，只想宅在家追劇的人，她會強迫我陪她一起追劇，她說兩人要有共同的興趣感情才會變好，這我可以認同，但她的態度總是強硬，老是逼迫我，做不喜歡的事！重點是我連說『不』的權利都沒有，不然她又會抓狂，只要我不聽話，她會生氣地叫我全名，然後就一連串的人身攻擊，罵我是性無能、雞雞壞掉、沒用的男人等。」

縱使如此，為了家庭和諧，我在生活上會盡量做調整與配合，減少爭執，但她還是不滿意，老是雞蛋裡挑骨頭。唉，不給鼓勵就算了，聽在耳邊的都是責怪與數落，男人的尊嚴與自信一直備受考驗，感覺自己在她眼裡越來越沒地位，老是被當小弟使喚。唉！不知是不是長期遭受這些精神轟炸，看到她只有滿滿的害怕與壓力。

●性生活方面：猶如作戰現場，稍不注意，槍彈雨林

在床上，老婆簡直就是指揮官上身，她說我性技巧很差，笨手笨腳，連親吻都像是災難一樣，老是噴一堆口水在她臉上，因此她就開始下達一連串的「性愛禁令」，不能親臉、不能摸妹妹，不能舔舐、不能滴口水在身上…。

最恐怖的是，只要我不小心觸及禁令，當下她就立馬爆炸，開啟碎念模式。經過這樣的折騰，「弟弟」就更不爭氣的呈現休兵狀態，由於自己一直在床上表現不好，老是惹怒老婆大人，性就成了我的夢靨，揮之不去～

想要過幸福的生活，兩人要一起協議、溝通、互敬互愛，並不是單方面硬性規定或強求而行。(示意圖/Shutterstcok)

●性就像感情探測器，開啟on模式，就能辨識關係的好壞

從這對夫妻的相處之道，就能看到個案老婆的跋扈與強勢，家居然成了權力的鬥爭場，而老公為了家庭和睦，不斷自我調整，盡可能配合，就是希望能夠討好老婆獲得成就感，偏偏做越多嫌越多，不僅滿足不了老婆的需求，還被貼上一堆「無能」的標籤，這樣的結果只會耗損彼此間的愛，性也成了礙！一但男人信心全無時，在床上怎能生龍活虎？

其實，真正的愛應該是要互相尊重，彼此包容，不做任何支配與操控，畢竟想要過幸福的生活是兩人一起協議、溝通、互敬互愛而來，並不是單方面硬性規定或強求而行，一旦在關係裡失去自我，婚姻就會陷入危機！所以，當你發現關係裡已經嚴重失衡，連帶性生活也遭受影響，就要趕快喊停，尋求專業協助，這樣才能重拾性福，樹立健康的關係。

最後，老師還是要溫馨提醒一下，那些喜歡在關係裡掌權的女人：在感情裡，專橫是愛情的劊子手，上一秒贏回面子，下一秒便會失去愛的位置。

(中時新聞網)