民進黨1月內部民調顯示，衛福部長陳時中滿意度高達73.5％，被視為2022年參選雙北市長強棒。對此，民進黨發言人顏若芳表示，2022年選舉距今還太早，作為執政黨當下最重要的課題是持續做好防疫工作，並且掌握國際情勢，替台灣在當前挑戰中尋求最好的途徑提升我國競爭力，不辜負人民的支持與期待。

根據民進黨1月的內部民調，陳時中滿意度73.5％，不滿意度23.6％，且在全國所有地區滿意度都達6成以上。雲嘉南地區的滿意度更達80.3％。其次是新北市，滿意度76.3％。在台北市的滿意度則是68.4％。

對此，民進黨發言人顏若芳表示，對於這份民調來源，我們不清楚因此不予評論。2022年選舉距今還太早，民進黨作為中央執政黨，當下最重要的課題是持續做好防疫工作，確保國人生活安全無虞，並且掌握國際情勢，替台灣在當前挑戰中尋求最好的途徑提升我國競爭力，不辜負人民的支持與期待。

陳時中去年起因擔任中央流行疫情指揮官爆紅，頻頻被民進黨內點名參選台北市長或新北市長。顏若芳指出，事實上，我們看到從去年防疫開始表現，陳時中部長就一直獲得民眾高度肯定，加上近日來，不論是部立桃園醫院危機有效控制、警報解除，還是台灣在疫苗對外採購、自行研發，都有不錯的進展。

她說，這些防疫的表現，也都反映在國人對於蔡英文總統、蘇貞昌院長率領的執政團隊的滿意度。民進黨會持續堅守崗位，守護全民健康，和全民一起團結防疫。

(中時 )