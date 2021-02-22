轎車被撞剩半截！西濱20車連撞畫面曝光 造成2死8傷

西濱快速公路雲林縣口湖鄉段21日發生歷年最嚴重車禍，18輛車因濃霧追撞造成2死8傷，22日雲林縣北港警分局查扣7輛車釐清肇事責任，警方表示車禍現場共21輛車，其中18輛有擦撞、3輛無擦撞，已由檢察官展開事故調查，未來將建請相關單位在西濱快增設濃霧警示器，提醒用路人濃霧時放慢車速、保持安全距離。

針對西濱快大車禍，北港警方21日漏夜偵訊車禍現場駕駛等相關人員，初步研判為最前方的載瓦斯桶大貨車因故停於內車道，1輛銀色休旅車撞上其後車斗，隨後又有1輛白色休旅車撞上銀色休旅車後方，最後是1輛飼料大貨車從後追撞白色與銀色休旅車。

這4輛車連環撞後，引發後方大小車互相撞擊，其中14輛車發生擦撞，3輛車則幸運閃躲過去，沒有受到波及，警方漏夜偵訊車禍現場相關人員，並根據行車記錄器進行研判，查扣7輛車釐清肇責。

至於網路流傳1名黑衣男子在車禍現場倒地又搖晃站起來，最後疑似被白色休旅車撞上，警方解釋，此男子為劉姓載瓦斯桶大貨車駕駛，車禍後下車查看，疑因驚嚇過度精神恍忽停留在現場，但他幸運地並沒有被白色休旅車撞到。

警方說，這是歷年來西濱快速公路最嚴重的車禍，因為西濱快的車流輛並不多，不常有車禍，此次是因濃霧造成行車視線不佳，能見僅僅5公尺左右，加上車輛未保持安全距離，才會在第1波4車撞擊後，後方又有14輛車撞在起，將建議相關單位在西濱快增設濃霧警示器。

(中時 )