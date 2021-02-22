台南市水環境守護志工隊成立至今已有42支隊伍，志工人數達1348人，主要任務為巡檢水域環境，小至水溝、水圳、工廠排放口，大至溪流、出水口等，都是關注的對象。因應環保署推動「畜牧糞尿沼液沼渣作為農地肥分使用」政策，市府環保局除將邀請志工隊監看沼液是否溢流造成土壤與水汙染外，也積極招募新血加入志工的行列。

市府環保局指出，為整治河川汙染，該局從2004年起結合社區、學校及民間團體等民力成立守望相助河川巡守隊，加強河川汙染稽查管制，成立初期巡守隊人數僅490人；2011年巡守隊擴大業務並正式更名為水環境守護志工隊後，目前全市水環境守護志工隊有42支隊伍，志工人數達1348人，年齡層從7歲到91歲都有，涵蓋社區24隊、學校16隊、企業2隊。

環保局認為，水環境守護志工隊成立17年來績效深受肯定，不僅二仁溪、鹽水溪、急水溪等受到嚴重汙染的河川逐漸恢復生機，還大量通報遏止工廠偷排汙染，舉發案裁罰比率持續提升，對台南地區水環境的守護，立下汗馬功勞。

環保局長謝世傑表示，2020年因應環保署積極推動「畜牧糞尿沼液沼渣作為農地肥分使用」政策，除邀請水環境守護志工隊進行「畜牧糞尿沼液沼渣低碳永續的視察行動」，監看沼液是否溢流造成土壤與水汙染情形，未來還將繼續推動各式水環境相關活動，達到全民實際行動保護珍貴水資源的目標。

環保局統計，去年水環境巡守志工執行關鍵測站巡守47次、檢測37次、通報3次水質異常，配合沼液沼渣回歸農地政策參與宣導說明會1場，監看沼液沼渣施灌農地8場，避免汙染。自行或參與淨溪、岸活動共66場次，清理3057公斤廢棄物；水質監測競賽期間，共檢測969筆水質數據。

「守護環境，人人有責」，環保局強調，台南水域環境仰賴市民朋友的熱心參與，水環境守護志工隊正熱烈招募新血，邀請對維護水環境、守護生態、巡檢水體汙染有興趣的朋友們，共同加入志工隊的行列，協助查報公害及淨溪，共創地球、環境、社區、民眾永續的未來，即日起接受線上及電話報名，錄取者還將進行專業課程培訓。

(中時 )