國民黨主席江啟臣今晚在臉書宣布參與桃園大潭藻礁公投連署，並貼出簽連署書照片，表示民進黨不願意與民眾溝通政黨，呼籲全民注重大潭藻礁與第三天然氣接收站開發案，「政府不會溝通，我們就用選票跟他溝通。」

江啟臣說，從7600年前，藻礁沿著桃園海岸緩慢生長，藻礁是海洋生物的完美棲地，現在已有近百種生物在此長居，包括保育類的柴山多杯孔珊瑚、綠蠵龜、台灣白海豚，豐富多樣的生態環境曾被譽為「生態伊甸園」，國際海洋保育組織「Mission Blue」更是將大潭藻礁列入全球數個「希望熱點」（Hope Spots）之一，因為民進黨政府主導的第三天然氣接收站的開發，現正備受威脅。

他說，桃園有一群夥伴，短短兩年多，辦理百餘場記者會，十餘場大型倡議行動，以及無數場的生態導覽，這些行動只有一個目標就是「拯救藻礁生態」，讓我們的下一代，甚至下下一代，都能見到我們現在所見海岸紅寶石大潭藻礁，目前更進一步的發起公投連署的活動，要將第三天然氣接收站的開發交付全民決定，目前距離公投成案的門檻還差很大一段，而連署的時間卻是一天一天的流逝，需要大家幫忙分享、轉傳、連署。

江啟臣說，如同萊豬開放進口，民進黨是一個不願意與民眾溝通的政黨，若沒有足夠討論的情形下貿然開發，失去的藻礁再等7600年也不一定能長回來！他今天已經參與連署，把民進黨不願意溝通的政策都交付給全民，民眾會用選票告訴政府，什麼才是人民期待的未來，什麼才是全民的共識，政府不會溝通，我們就用選票跟他溝通！請大家一起連署，支持珍愛藻礁公投連署成案！

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(中時 )