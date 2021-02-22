廣西一名女教師何思雲2017年因為越過學校，直接向警方舉報男教師性侵女學生案件，事後遭校方以其教師資格證作假，解除合約丟了飯碗。何女因此被迫放棄當教師，離鄉被井打工，去年底轉行在網路上賣螺螄粉，吸引大批網友支持。她日前回應稱，已對此事釋懷，希望能有足夠積蓄開辦幼稚園，自己來當園長。

陸媒報導，何思雲於2017年5月在校內聽到有多名女學生討論，曾遭一名校外託管機構的譚姓男教師猥褻，她曾強烈建議校方報警，卻沒有得到回應，於是她又向時任縣教育局局長反映情況。但何女擔心無人理會，便直接向警方報案求助。最終嫌犯譚姓教師被判刑4年，涉事學校校長遭免職，縣教育局局長也被訓話。

巧合的是，就在這起越級舉發案件發生後沒多久，有人舉報何思雲的教學證件為假證，校方與她解約，她被迫離職，隨後到南寧工作，曾轉做人力資源公司職員、培訓機構老師等，去年她選擇開網路商店販售螺螄粉，消息在微博上傳開，引起網友熱烈捧場，僅3個月營業額就已有超過50萬人民幣（約新台幣215萬元）。

何思雲在上周五（19日）發文稱，曾後悔報警，但目前已對事件釋懷，希望大眾不要過度消費她的經歷。而涉及此案的廣西平南縣教育部門近日則是發聲明指，何思雲當年不能轉正職教師，是因為沒取得教師資格證，不存在報復，也與舉報性侵一事沒有關聯。

(中時新聞網)