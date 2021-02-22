中央疫情指揮中心指揮官陳時中日前表示，台灣將開放施打接種AZ疫苗，但卻引起質疑，AZ疫苗在國外醫護調查，施打意願僅6成，且有發燒等副作用存在，是否真的安全？名嘴謝寒冰直言，陳時中堅持進口AZ疫苗，卻不進大陸疫苗，只因為國內有人怕？到底在講什麼幹話？陳時中若沒擔當第一個施打疫苗，那就滾離這個位子。

名嘴 謝寒冰。(圖/本報資料照)

謝寒冰22日受邀上《中天》政論節目「正常發揮」，與主持人王又正討論疫苗施打問題，對於「AZ疫苗在國外有發生過問題？」謝寒冰說，其實要分成2部分來說，「第一，有10%的人會發燒，嚴重者恐高燒不退。第二，50%的人會出現嗜睡、身體不適的不良性反應症狀，是存在一些小問題的」。

對於AZ疫苗將優先讓醫護人員施打，而在國際上卻有很多國家已停止施打，甚至國外醫護人員接種疫苗意願僅6成，陳時中說，並未強迫施打，會持續監控不良反應，但確定會進口疫苗。對於是否會採購大陸產製疫苗，陳時中日前回應記者提問表示，如果有很多人施打，會再來考慮，且因為國內有很多人會怕，所以目前不進。

主持人王又正則質疑，既然有人會怕，所以陳時中不進大陸疫苗，那有醫護人員怕有問題的AZ、BNT疫苗，陳時中又為何死都要進？陳時中能不能回答？還限制國人只能打某些疫苗，這不是雙標嗎？

謝寒冰說，陳時中稱疫苗有3、4種可選，但其實台灣人根本沒得選，因為首批3月初進口疫苗只有20萬劑，卻有33萬的醫護人員，請問大家要怎麼選？等於只有6成醫護能打，在首批20萬劑後，剩下沒疫苗的人還要等不知道哪時候才能開打的疫苗？謝寒冰強調，陳時中的話術都是經過精心設計的。

此外，對於陳時中稱「若有多的疫苗，我也會打」，謝寒冰也忍不住痛批，講這什麼幹話？到底在胡說八道什麼？陳時中既然要醫護們打疫苗，那他身為防疫指揮官，如果安全無虞，就應該捲起袖子第一個打，向國人掛保證，不是嗎？連當官的責任心都沒有，竟要國人先打像話嗎？

謝寒冰強調，如果陳時中反駁要他先施打，他願意第一個先打，AZ、BNT、大陸疫苗也一樣，因為他敢嗆，就敢打敢當。

(中時新聞網)