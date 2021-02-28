原訂二月底前要抵台的20萬劑ＡＺ疫苗，到現在只聞樓梯響，至於到底何時要來，中央流行疫情指揮中心表示還是沒收到消息，發言人莊人祥強調，除了台灣，其他許多國家也都還沒收到，至於是否會影響後續幾波來台進度？莊人祥表示，最後一波抵台預計是五月，目前沒接到消息會延遲，但還是要觀察。

台灣自ＣＯＶＡＸ平台共購買476萬劑疫苗，第一波與其他非會員國國家分配，可獲得20萬劑ＡＺ疫苗，原訂最快二月底抵台，三月開始接種，但今天是二月最後一天，依舊沒有消息。

莊人祥今天表示，我們已經透過駐日內瓦代表處詢問，的確現在有一些因素沒辦法立刻跟各國家告知為何首批還沒出貨，但初步了解，除了台灣，還有許多國家也是都還沒收到，「對所有國家都是延遲，不是針對台灣。」

外界質疑，若第一波就遲到，是否後續的疫苗都會延遲？莊人祥表示，首批的量除了二、三月有一批外，供貨到最後五月就會發出所有的量，目前還沒有告知說要延遲 ，但會不會影響，他說，都還要觀察。

此外，日前美國食品暨藥物管理局（FDA）放寬原本需要在零下70度的ＢＮＴ疫苗儲存標準，更新相關列表供醫療照護單位依循，一般藥局冷凍櫃是在攝氏零下20度運作。

根據法新社報導，輝瑞&BNT疫苗本需攝氏零下60至80度的超低溫儲存，但在輝瑞提交一份研究顯示疫苗在較高溫度下仍保穩定後，FDA放寬儲放條件。

莊人祥表示，有關ＢＮＴ部分，本來就是零下70度，美國可以允許到零下二十度，這是好消息，但台灣還沒買到。由於原本購買疫苗就是跟後續冷鏈價錢都是綁在一起談，如今變成負二十度，未來價錢是否可以更鬆一點還能再談，看看是否因為保存條件下降，價錢可以更低。

(中時 )