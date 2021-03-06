傳出AZ疫苗對於巴西變種病毒具保護力，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今（6日）在記者會上表示，目前並沒有任何數據或是以發表的公開資料可參照，來確認此事的真假，不過先前研究測試南非變種病毒會讓AZ疫苗效果打折扣，因此大家對帶有同變異株株「1484K」的巴西變種病毒也爆比較悲觀的態度，但若是真的應可算是好消息。

英國牛津大學研究指出，AZ疫苗對巴西變種病毒「P1」具有保護力。對此，羅一鈞表示，這個消息是來自於路透社，文中內容以不願具名的知情人士說他們掌握初部資料顯示會有效，但目前看起來好像沒有任何數據、或是已經發表資料可以來作參照。

羅一鈞認為該報導是說，大概在三月期間研究結果會發表出來。而等到研究結果發表後，才能夠有確切的資料去說，究竟此事是真或假。

羅一鈞也說，關於變種病毒的事情指揮中心都非常關心，但AZ疫苗先前是在南非株的變種病毒測試結果，其效果的確會打折扣。因此大家對於同樣帶有相同變異株1484K的「巴西變種病毒」，也抱持著比較悲觀的態度。

羅一鈞表示，但如果這個資料確實發表後，真的確定AZ疫苗對巴西變異株有效的話，這應該是一個好消息，不過還需要有更明確的資料佐證。

(中時新聞網)