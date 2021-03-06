一張表看懂3款新冠疫苗不良反應，韓國1人打AZ後休克。（圖／指揮中心提供）

世界各國陸續開始接種新冠疫苗，指揮中心公布各國施打疫苗後的最新數據，而這次也將韓國放入表中比較，醫療應變組副組長羅一鈞表示，韓國目前已打29.1萬劑的AZ疫苗，其中發現一例嚴重過敏反應，1人施打疫苗後出現過敏性休克，發生率為百萬分之4.5。

羅一鈞表示，監測國際上三種疫苗發生嚴重過敏反應或死亡的事件，目前監測英國、美國和韓國，韓國自從開打AZ疫苗和輝瑞疫苗，截至今天早上，韓國目前已施打29.1萬劑的AZ疫苗，發現一例嚴重過敏反應。

羅一鈞指出，韓國區分嚴重過敏反應比較寬的是類過敏反應，就是一般臉腫、蕁麻疹的過敏反應，比較嚴重的就是「過敏性休克」，目前為止有統計到一件，因此我們也有將其列在表格上，算起來是百萬分之4.5。

羅一鈞表示，韓國的定義與美國比較接近，所以可以拿來比較，不過，美國目前還沒有施打AZ疫苗。而亞洲這邊就只有韓國的統計。另外，日本也會不定期會公布監測結果，日本目前打了4.6萬劑的輝瑞疫苗，昨天有公布一例較嚴重的過敏反應，一位30多歲的女性打完輝瑞疫苗5分鐘內，出現呼吸快速、眼瞼腫脹及全身發癢等過敏症狀，但經藥物治療後很快就改善。

羅一鈞也說，這個案例是日本首度公布施打輝瑞疫苗後出現比較嚴重過敏反應的個案，而這位女性本身有甲狀腺低下的病史。但因目前施打數量還不算多，因此會持續進行觀察。

至於施打新冠肺炎疫苗出現死亡的統計，羅一鈞提到，英國、美國和韓國都有進行調查，但目前為止都沒有發現直接相關的死亡案件。

(中時新聞網)