繼昨天台灣無新增確診個案，不知是否疫情有變，而許多人關心的新冠疫苗，除日前抵台的11.7萬劑AZ疫苗之外，國產疫苗傳出「65歲以上族群收案進度落後」的消息，中央流行疫情指揮中心今（6日）宣布，下午2時將由指揮官陳時中親自上陣說明疫情相關事宜。

自三月起的指揮中心疫情記者會，除去每周三的例行記者會是由陳時中主持外，其他天開記者會都由發言人莊人祥主持，而繼昨天無新增確診個案後，指揮中心今召開記者會卻是由陳時中主持，讓人擔憂是否疫情出現變數。

而國產疫苗高端和聯亞仍在進行二期臨床試驗，其中高端收案已逾3277人，其中1658人完成第一劑接種，但目前遇到較大的問題是「65歲以上族群收案進度落後」，原定收案810人調降至740人，但截至3日僅收案200多人，食藥署已同意臨床團隊尋找長者較多的機構合作，盼能在3月底前完成收案。而3月3日抵台的11.7萬劑的AZ疫苗，是否可以在下周開打，指揮中心也將說明。

指揮中心再次提醒，民眾應做好手部衛生與咳嗽禮節；外出若無法與他人保持社交距離，請全程佩戴口罩。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施。

(中時新聞網)