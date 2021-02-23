美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）今天表示，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）有關鈾濃縮的談話「聽來像是個威脅」，而普萊斯拒絕對他所稱的「假設」和「惺惺作態」加以回應。

普萊斯重申，美國願意就重回2015年核子協議與伊朗進行談判。

哈米尼今天宣稱，伊朗一旦有必要，可能會將鈾濃縮純度提高到60%，而且在核子問題上絕不會對美國的施壓讓步。（譯者：張佑之）1100223

(中央社)