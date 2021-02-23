美批伊朗最高領袖談話像威脅 拒不回應 07:212021/02/23 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）今天表示，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）有關鈾濃縮的談話「聽來像是個威脅」，而普萊斯拒絕對他所稱的「假設」和「惺惺作態」加以回應。 普萊斯重申，美國願意就重回2015年核子協議與伊朗進行談判。 哈米尼今天宣稱，伊朗一旦有必要，可能會將鈾濃縮純度提高到60%，而且在核子問題上絕不會對美國的施壓讓步。（譯者：張佑之）1100223 美艦高調 府緘默 馬辦批損主權 孫廷禎》國安大風吹 兩岸文風不動 (中央社) #伊朗 #美國 #普萊斯 #米尼 #核子 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 107國施打 蘇揆稱台灣較無迫切性 04:102021/02/23 焦點要聞 美媒爆川普將宣告 參選2024總統大選 04:102021/02/23 國際大事 歐洲派主政 拜登給中國機會之窗 04:102021/02/23 焦點新聞 伊朗IAEA達成協議 留與美談判空間 04:102021/02/23 國際大事 社評／找出中美多邊主義合作接點 04:102021/02/23 焦點新聞 拜登執政蜜月期結束 將步入雷區 04:102021/02/23 國際大事 大陸外長記者會 將聚焦美中台議題 04:102021/02/23 焦點新聞 惠田上書房 辦西班牙大師特展 04:102021/02/23 產業．科技 陳明通和邱太三這兩著棋 04:102021/02/23 時論廣場 最後期限前 伊朗與IAEA達成「暫時解決方案」 19:592021/02/22 國際 國民黨需要狠角色 04:102021/02/23 時論廣場 國際熱門新聞 對台交往限制解除 美駐WTO代辦首拜會我代表 - 國際 - 中央社 緬甸民眾發起22222全國大罷工 - 國際大事 - 中國時報 追查新冠起源 世衛專家團揪2大線索 傻眼陸科學家未做基本工作 - 國際 新冠肺炎死亡數逾50萬 拜登下令聯邦機構「降半旗5天」領導哀悼儀式 - 國際 - 中央社 最爛疫苗！德醫護接種AZ後燒到40度 專家轟不該被批准 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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