「我走不動了」家裡的老人是否也說過相似的話？中國醫學大學附設醫院人工關節中心許弘昌副院長表示，他可能不是走不動，而是膝關節退化痛得走不了。

膝關節為最常見的關節退化部位之一。許多膝蓋關節退化的患者在日常生活中經常面臨膝蓋疼痛的苦楚，無論是平日走路、蹲下撿東西、自椅子站起等簡單動作，患者都會經歷「切骨之痛」。所幸目前有新型的人工膝關節可作為置換選擇，除了材料優化，符合原始人體工學的特殊旋轉設計，讓骨頭跟骨頭更密合，行走自如好輕鬆。

這些人容易出現關節退化。(圖/照護線上提供)

●「微恙彌珍」注意早期症狀 及早接受治療

中國醫學大學附設醫院人工關節中心許弘昌副院長表示，針對關節退化症狀輕微的患者，醫師會給予消炎藥、肌肉鬆弛劑等藥物輔以復健治療。不過當患者只能仰賴止痛藥抑制疼痛感時，即是較嚴重的情況，平日從椅子上站起來都可能困難重重。因此除了原有治療之外，許弘昌副院長也建議患者考慮進行手術進行「根本性治療」。

關節治療選擇。(圖/照護線上提供)

●把握三大重點 提升人工膝關節術後滿意度

由於嚴重關節退化的患者無法藉由其他治療方式舒緩不適，為了不影響下半輩子的生活品質，建議可以手術方式治療，其中一種是人工膝關節全置換手術。許多患者對於關節全置換可能會有諸多疑慮，不過許弘昌副院長解釋，其實只要把握三大重點就能降低手術風險及提升術後滿意度。

三大重點包含：與醫師詳述膝關節疼痛的位置、疼痛時的動作；尋求經驗豐富能夠執行新型術式的骨科醫師開刀；使用特殊旋轉設計的人工膝關節，仔細挑選優質的材料及符合人體的設計。

把握三大重點 提升人工膝關節術後滿意度。(圖/照護線上提供)

●手術科技日新月異 追求患者術後能活動自如

在骨科醫師們與工程師們經年累月的努力下，現在的新式醫材愈來愈符合人體原本的結構，新增許多動態設計的巧思，例如利用特殊旋轉平台讓患者在更換人工膝關節之後也能靈活運用膝蓋，髕骨也變得更符合人體曲線角度、找到骨頭的最佳支點，大幅減少患者術後的不適感，也滿足人體運動的需求。這些眾多設計巧思所追求的目標，便是讓患者術後活動時就像使用自己原有的膝關節一樣輕鬆自然。

人工關節置換三大重點。(圖/照護線上提供)

●多方衡量手術利弊 挑選最適合的治療方式

目前人工膝關節全置換手術可以選擇傳統開刀、機器人手臂或導航等方式，台灣骨科醫界也持續努力推動更好的治療選擇，極力減少術後疼痛、走路感覺卡卡的情況，希望造福更多患者。許弘昌副院長叮嚀，患者在術後要保持傷口乾燥，平日要好好珍惜新關節，適度地運動維持膝蓋肌力，若膝蓋不適一定要就醫檢查，讓日子走得長長久久。（編輯梁惠明）

(中時新聞網)