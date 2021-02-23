前高雄市副市長李四川任內，路平、燈亮、水溝清政績，讓市民津津樂道。外傳國民黨至今仍屬意李四川參選2022年高雄市長選舉。對此，李四川接受媒體採訪時表示「沒有動念」，更強調「戶籍在新北市」，但很高興自己還能被想念，深受感動，

今年初即傳出國民黨屬意李四川，出馬參選2022年高雄市長選舉，國民黨秘書長李乾龍也曾多次拜訪，盼李四川扮演高雄母雞，但遭李四川的婉拒。《聯合報》今（23日）報導，對於是否考慮遷戶籍等「暗示」問題，李四川表明戶籍在新北市，強調自去年離開高雄後，目前在一家工程公司當顧問至今，有多餘時間陪伴妻子和規劃生活，日子愜意。意指並無重返高雄、參選市長選戰之心。

事實上，針對李四川是否可能代表國民黨參選2022高雄市長一事，今年年初就不斷被傳出。《中時》曾報導，據國民黨今年1月的內部民調顯示，藍營選情樂觀，高雄市黨部主委的李哲華認為，台南市、高雄市雖是深綠，但台南市長黃偉哲並非攻不下來，國民黨長期蹲點的前立委高思博、黨副祕書長謝龍介的網路聲量與知名度都高，是代表藍營出征很好的人選，至於高雄市，最佳人選是李四川，但重點是「要他願意點頭」。

對於國民黨該如何布局高雄市長選戰，批踢踢不少網友也認為，藍營還有一張好牌，那就是李四川，其在高雄市民心中的評價仍相當高，且曾任副市長的李四川移籍高雄參選，也不會有空降的問題，算是相當不錯的人選。

(中時新聞網)