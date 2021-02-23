民進黨前立委沈富雄今在臉書表示的，「國民黨略露生機但外人不察」；因為這七點。

他說，春至，草木猛抽新芽，國民黨亦略顯生機，外人不察，難窺究竟，甚至誤判。

沈富雄說，一、這個主席好多了。江主席不為己謀，願做「造王者」，比起前主席好太多了，應給掌聲。

他說，二、主席選局己明朗。趙少康大概不選了，轉而支持江，唯一動向不明的有力人士是朱，但已經無足輕重了。

三是，他認為，韓國瑜出局。韓自知支持者的板塊快速萎縮中，市長、主席、總統都不會選了。

他說，四是黑馬有力夠看。就總統初選而言，這一次的黑馬比上屆那匹強多了。五是地牛不翻身。

侯有宜這隻大地牛繼續埋頭耕耘，不攪局。

他表示，第六點是總統候選人剩下兩人之爭，且結果呼之欲出。七是江啟臣極有可能是台灣的首任內閣總理。

他強調，國民黨如果贏得2024總統及立委大選，且順利完成內閣制修憲工程，江啟臣極可能成為台灣第一任的內閣總理。

(中時 )