近期高麗菜豐收，南市府教育局23日率先響應，由教育局長鄭新輝代表教育局，認購300公斤高麗菜分送同仁和家人共同享用，同時也大力推動食農教育，呼籲大家一同支持台灣菜農。

鄭新輝表示，台南是農業型城市，農產品多元且品質好，目前是高麗菜盛產期，高麗菜富含維生素C與膳食纖維，營養價值高；因此，教育局為呼應「享當季、食在地」的午餐政策，在高麗菜盛產的時刻，以實際行動支持農民，除已公告並鼓勵各校午餐菜單踴躍選用高麗菜外，也認購300公斤高麗菜分送同仁，希望大家一起響應，多多採購高CP值的農產品。

南市府教育局近來大力推動飲食教育、食農教育，首創「餐前五分鐘」。近日，教育部特別在官方網站盛讚台南推動成效，提及南市教育局除了德智體群美等五育，也將「食育」併入第六育，透過系統規畫、研發相關課程及教材，建置「台南市學校午餐教育資訊網」，包含多元的營養衛生相關知識、食品安全、飲食教育等內容，提供各校參考運用，展顯積極輔導學校午餐的用心。

事實上，南市府及教育局在農產品盛產期，皆積極參與農產品認購工作，包括過去盛產香蕉、鳳梨等，一方面鼓勵食用在地優質農產品，一方面也是推動午餐教育的好時機。

(中時 )