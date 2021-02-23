味全龍隊捕手蔣少宏昨天在與富邦悍將隊的自辦熱身賽開轟，2局下面對先發投手游霆崴敲出2分全壘打，這也是他在聯盟換新球後首度過牆，他說：「新舊球打起來有落差，飛行距離大約少5公尺。」

蔣少宏跟隨父親、前三商虎捕手蔣定謙（原名蔣坤珄）腳步投入職業，去年季中選秀被龍隊在第7輪挑中，過去就讀文化大學時期就扛起球隊中心棒次，昨天也在熱身賽開轟。

蔣少宏表示，職棒訓練相較業餘時期更重質，「以前打擊練習可能就是打時間的，能夠練的顆數較多，但職棒人數更多，必須把握在有限的練習中完全發揮，剩下不足的地方再自己去加強。」

「教練跟我們說每次練習都是要百分百，把自己先準備好再投入訓練。」對於昨天使用新球開轟，蔣少宏坦言新舊球打起來有點落差，「昨天那球友完全咬中，去年我剛好有打到1場比賽，感覺新球飛行距離大約少5公尺。」

對於自己今年新球季目標，蔣少宏表示，不管在一、二軍就是盡力把教練賦予的任務完成，健康完成球季。

(中時 )