該名車主在車頭貼上紙條，說明貼上手繪LOGO原因。(圖取自路上觀察學院)

面子比修車重要？一名網友分享，他在路上看到一台特別顯眼的白色賓士，因為車頭上貼著一張手繪LOGO，原來車主似乎是外地人，不小心在異地出了車禍讓車子LOGO不慎掉落，但擔心引發路人側目，於是異想天開先用手繪的擋著用，更在旁邊附上紙條說明原由，不過網友看完紙條內容全都怒，「在再不分比沒錢可恥！」

原PO昨(22日)在臉書社團「路上觀察學院」上貼出一張照片，並替照片下了註解「面子比修車重要？」只見照片中的白色賓士，車頭標誌掉落，換成了手繪版本，車主異想天開在白紙上畫下賓士標誌，替代正常的金屬LOGO，不過這樣對比起來手繪版本顯得有些掉漆。

而車主似乎相當在意面子，深怕路過民眾誤會自己開的是盜版賓士車，於是在車頭貼上一張紙條強調，「不是沒錢修，只是剛撞到，回桃園在(正確應為再)修」，沒想到照片發出後，大批網友歪樓，目光全被錯字吸引走。

不少網友打趣表示，再在不分比手繪LOGO更讓人無法忍受，「在再不分比沒錢可恥！」、「錯字比較丟臉ㄅ」、「再啦，都用手寫了還會寫錯」、「打字打錯可以理解，但寫字到底是怎麼錯的？」、「好想糾正他是再」、「車主的心是有多易碎？很怕別人講閒話耶」，沒想到貼文有意外釣到車主好友，「笑死，這是我的朋友的車」，車主好友也回應，已將網友們給的建議全數轉達給他。

(中時新聞網)