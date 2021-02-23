澳洲政府同意修法 臉書將解封新聞 22:252021/02/23 工商 顏嘉南 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 臉書與澳洲政府達成協議，將恢復澳洲的新聞網頁。事件起因是澳洲政府有意立法要求臉書與谷歌等新聞平台付費給傳統媒體業者，引發臉書不滿，並在日前封鎖新聞頁面。澳洲政府表示將修改規範，臉書同意在近日恢復新聞頁面。 澳洲同意修改媒體法案 臉書樂見將恢復新聞頁面 臉書與澳洲達成協議 未來幾天恢復新聞上架 (工商 ) #臉書 #澳洲政府 #頁面 #解封 #同意 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 社區旅行夯 為屏東老舊街廓帶來人氣 17:552021/02/23 寶島 報案表單七合一好便利 竹縣警加強宣傳 15:362021/02/23 寶島 微軟結盟歐出版商 推動新聞付費機制 09:152021/02/23 財經 國民黨舉兩例 轟蔡英文鄭文燦昔護藻礁今壞生態 21:182021/02/23 政治 澳加槓上臉書 為傳統媒體發聲 04:102021/02/23 國際大事 江啟臣連署珍愛藻礁公投成案 呼籲用選票告訴政府、人民期待的未來 13:422021/02/23 生活 大陸公布中印衝突影片 專家一看傻眼：狠打臉印度網友 09:532021/02/23 政治 邀柯參與論壇遭反彈 江啟臣臉書抒發心境：保持初衷 14:222021/02/23 政治 年後必吃解膩蔬果 這4種特別清腸胃 08:162021/02/23 生活 美國逾50萬人染疫亡 超過3場戰爭逝者總和！佛奇示警 明年恐仍需戴口罩生活 04:102021/02/23 焦點要聞 AZ疫苗傳副作用 有同意書才接種 04:102021/02/23 地方新聞 財經熱門新聞 北京進展最快！比特幣狂瀉近萬美元 專家警告大敵來臨 - 財經 美股殺成血海！那指開盤下跌300點 特斯拉狂瀉9％ - 財經 台灣下一個價值鏈在哪裡？ 謝金河點名這家企業 - 財經 特斯拉暴跌 穆斯克掉下首富寶座 - 財經 - 工商 台積電該賣了？投資價值竟鬆動 老謝建議國安基金考慮賣股 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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