臉書與澳洲政府達成協議，將恢復澳洲的新聞網頁。事件起因是澳洲政府有意立法要求臉書與谷歌等新聞平台付費給傳統媒體業者，引發臉書不滿，並在日前封鎖新聞頁面。澳洲政府表示將修改規範，臉書同意在近日恢復新聞頁面。

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