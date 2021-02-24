高爾夫名將伍茲(Tiger Woods)台灣時間24日凌晨3時於美國加州洛杉磯發生嚴重車禍，ESPN引述消息人士說法，稱伍茲主要受傷部位是雙腳小腿，其中1小腿是開放性骨折，生命無危險，警方表示當場有立即檢查他是否有DUI(受影響下駕駛)嫌疑，但初步沒有查到酒精氣味或其他可疑物質。

伍茲進行手術地點是UCLA海港醫學中心(Harbour-UCLA Medical Center)，是洛杉磯南灣區的一級創傷處理中心。消防局形容發現伍茲時，他傷勢嚴重是狀況穩定​。

警方表示車禍地點大約在洛杉磯市區南方30公里處，該處速限為45英里，但是經常發生超速違規與事故，洛杉磯郡副警長岡薩雷斯(Carlos Gonzalez)說，同仁有時會在事故地點捕捉到車速超過時速80英里，但警方沒有公布事發時伍茲的車速，僅表示現場沒有打滑或剎車跡象，而且伍茲有繫安全帶。

伍茲去年12月23日在洛杉磯參加個人基金會主辦的創世紀邀請賽(Genesis Invitational)後，一直留在當地，為線上串流媒體GolfTV拍攝節目，從社群網站照片顯示，喜劇演員史派德(David Spade)、前NBA後衛球星韋德(Dwyane Wade)都有和伍茲合影。ESPN得悉的行程顯示，伍茲周二(23日)原本要和GolfTV人員開會討論節目事宜。

近10年來伍茲動過4次背部手術解決椎間盤突出等問題，2017年5月他曾因酒駕短暫入獄，保釋後在當年10月與檢方完成認罪協商，DUI(driving under influence，種類包括酒駕、毒駕)。

包括伍茲全盛期主要對手米克森(Phil Mickelson)、傳奇名將尼克勞斯(Jakc Nicklaus)等都透過Twitter表達慰問。伍茲去年賽季表現並不理想，只參加9場比賽，最後1場PGA(美國高爾夫協會)正式賽事是11月的美國名人賽，繳出並列第38名成績，目前世界排名是第50名。

(中時新聞網)