老虎伍茲(Tiger Woods)因為車禍而可能斷送職業生涯，震驚世界體壇。前球王麥克羅伊(Rory McIlroy)、名將瑞德(Patrick Reed)決定在WGC墨西哥錦標賽的最後一輪，穿上伍茲招牌的紅衣黑褲配色出賽，向這位當代最偉大的高球天王致敬。

老虎伍茲生涯摘下15座大滿貫冠軍、82座PGA美巡賽冠軍，他習慣在周日的決賽輪穿著紅上衣與黑長褲，一向是高球界最為人熟知的身影。已經入選高球名人堂的天后索倫斯坦(Annika Sorenstam)也決定在她重回LPGA首戰的決賽日，穿著紅衣黑褲出場致敬伍茲。

外界討論傳奇人物班霍肯(Ben Hogan)當年的遭遇。霍肯在1949年2月發生嚴重車禍，他的座車被巴士撞上，導致他骨盆斷裂，鎖骨、腳踝、胸骨都骨折，身體裡還有致命的血塊。醫生診斷霍肯餘生只能坐輪椅，沒想到霍肯只用59日就出院，當年11月返回高球場，隔年奪下美國公開賽冠軍。

霍肯在車禍之後摘下6座大滿貫冠軍(生涯9座)，成為高球史永垂不朽的事蹟，以他為名的「霍肯獎」至今是美國大學男子球員最高榮譽。《今日美國》高球專欄分析，伍茲的情況難以與霍肯相比，霍肯當年受傷時才36歲，伍茲今年已經45歲且舊傷纏身。但往好的方面看，身為頂尖運動員，他們的身體條件得天獨厚，伍茲的復原力和意志力都經得起考驗，相隔72年的醫療環境也不同，伍茲保證可以得到最先進完善的治療。

(中時新聞網)