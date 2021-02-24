驚悚影片！西濱遇濃霧竟吹口哨狂飆 下秒驚見車輛大叫釀追撞

台61線西濱快速公路21日因濃霧視線不佳，造成連續20輛車追撞毀損，2死8傷的重大車禍。臉書社團昨（23日）公開當天其中一輛發生事故的車輛行車紀錄器，該車駕駛在濃霧中竟完全不減速，還一路跟著音樂吹口哨，未開大燈、閃黃燈警示等，高速狂飆下，最後才在前方發現事故，但剎車已來不及，大叫之下直接撞上，車頭被撞出碎片四射。

臉書「八卦村－行車紀錄器影片上傳中心」昨（23日）上傳當時一輛發生事故的車輛行車紀錄器，影片中只見該車輛行駛在快速公路內車道，前方因濃霧視線不佳，但駕駛仍高速行駛，甚至還跟著車內音樂吹起口哨，影片後半部分車子深陷濃霧裡，能見度約才5公尺，但駕駛仍大膽高速直行，影片最後前方突然出現車禍事故，駕駛這才大叫、急踩剎車，但已車輛早已狠狠撞上。

駕駛在濃霧中竟完全不減速，還一路跟著音樂吹口哨，未開大燈、閃黃燈警示等，高速狂飆下，最後才在前方發現事故，但剎車來不及，大叫之下直接撞上。（圖／翻攝自臉書「八卦村－行車紀錄器影片上傳中心」影片截圖）

駕駛在濃霧中竟完全不減速，還一路跟著音樂吹口哨，未開大燈、閃黃燈警示等，高速狂飆下，最後才在前方發現事故，但剎車來不及，大叫之下直接撞上。（圖／翻攝自臉書「八卦村－行車紀錄器影片上傳中心」影片截圖）

該駕駛當下看到車禍時，雖然緊急轉動方向盤向右靠，但不料雙線道均有事故，導致他撞上前方白色車子，引擎蓋瞬間被炸出眾多碎片，行車紀錄片也因重擊損壞，畫面中呈現灰濛濛一片。許多網友則留言說，「前面都看不見，車速太快也沒有警示燈，沒有事故才怪」、「霧這麼大，開這麼快，根本找死」、「根本就是賭前面不會有突發狀況」、「白目車的下場，不用太意外」。

警方指出，這是歷年西濱快最嚴重車禍，當地因車流量不多，車距都拉得很大，不常有車禍發生，此次是因濃霧造成視線不佳，能見度僅有5公尺左右，加上車輛疑未保持安全距離，才會在首波4車撞擊後，又有14輛車追撞。交通部則表示，西濱全線將比照國道，與氣象局合作設置16處能見度儀（濃霧偵測器）。

(中時新聞網)