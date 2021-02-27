好市多外牆上掛滿樓梯？一名網友分享照片，只見好市多的外牆上有整排超密集樓梯，用途為何引起網友好奇，不少人歪樓亂猜，該不會是什麼網美景點或登高大賽的場地吧？對此，一名消防員則說，這其實是「室外安全梯」，鐵皮屋發生火災時，提供民眾逃生使用，非常重要。

一名網友日前在臉書社團《Costco好市多商品經驗老實說》發文詢問，台南好市多外觀這些樓梯有何作用？是造景用嗎？只見照片中，好市多的外牆上掛著整排樓梯，密集又整齊，共有三層樓高，讓人忍不住好奇，為什麼要建這麼多樓梯呢？

好市多外牆驚見樓梯接龍，真實用途超級重要。（圖／翻攝自好市多商品經驗老實說）

照片引起網友熱議，「新接龍？」、「好市多天梯！給網美拍照用的，所以要多做幾個才不用排隊」、「火災逃生用的」、「給員工健身」、「VIP可進去密室」、「老闆美國人，連樓梯都要又大又多」、「就一年一度的會員爬樓梯比賽，你沒參加過？」、「新竹也有，只是不起眼」。

其中有一名消防員留言解答，這其實是「室外安全梯」，當鐵皮建築物發生火災的時候，就是要靠這個設施，你才看得見明天的太陽。也有許多網友認同直呼，「這才是正確的消防疏散設計」、「幾千人同時逃生，避免人踩人，很棒的企業，按照法規保障消費者的安全」、「好市多這點真的做得很好」。

(中時新聞網)