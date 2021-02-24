【旅遊經 洪書瑱報導】

「廟會」是華人世界中特有的宗教、文化風俗，在廟會活動舉行中，有些民眾還會隨著活動來場多日的繞境隨行，來表達信徒虔誠信念與活動熱鬧景象，如台灣最受矚目大甲媽祖遶境進香活動（非疫情等特殊狀況）每年約莫農曆三月間舉行，在活動未熱鬧展開前，是否想先行用舌尖來場全台繞境呢？台北福華大飯店的「蓬萊邨」主廚王永宗化身為台灣總舖師，在邁入今(2021)年首場大作，就將台灣由北到南知名廟宇的代表料理入菜，以8道寶島古早美味推出「台灣廟口桌菜宴」！

蓬萊邨餐廳(圖：台北福華提供)

經典台菜老味道，受到許多懷舊的饕客喜歡，其中展現台菜餐廳受到消費者喜愛，包括台北福華大飯店的「蓬萊邨」台菜餐廳，說來有趣，這間台菜餐廳原本是搭配「迪斯可」與DJ台概念設計舞廳，而後改為台菜餐廳，因此在此用餐氛圍展現復古懷舊！而「蓬萊邨」以古早味台菜做為主力，搭配精緻擺盤與創意，讓台菜脫離小吃的限制，搖身一變成為宴客菜，別覺得懷舊古早味台菜「土」，事實上台菜的作工講究手工又費時，加上師傅加入現代巧思與精湛手藝，反而讓台菜展現復古文青之感，而蓬萊邨主廚王永宗堅持自製食材，除了要讓饕客吃到最好的之外，也盡量讓這些經典老口味能繼續傳承！

蓬萊邨「台灣廟口桌菜宴」菜色內容推出的8道寶島古早美味，將台灣由北到南知名廟宇的代表料理入菜，其中海鮮類包括宜蘭城隍廟著名的「紅糟炸魷魚」、基隆廟口營養三明治升級為「龍蝦三明治」、「奶油焗紅蟳」、「沙茶魚頭煲」、嘉義先天宮「干貝蚵嗲酥」，品嚐海味的同時、港邊風情躍然舌間；雲林「當歸鴨麵線」與台南「清燉牛肉湯」，以及使用台灣最常見的番薯與芋頭加入主廚的巧思，來展現古早味甜點「蕃薯椪、芋頭丸」等，最後以台灣代表性的水果，端上冰涼甜美的蓬萊鮮果盤為宴席寫下完美的句點，而在餐席間也附贈一瓶福華特選紅酒，目前採10人一桌。

蓬萊邨餐廳(圖：台北福華提供)

龍蝦三明治(攝影：洪書瑱)

龍蝦三明治(攝影：洪書瑱)

奶油焗紅蟳(攝影：洪書瑱)

沙茶魚頭煲(攝影：洪書瑱)

沙茶魚頭煲(攝影：洪書瑱)

當歸鴨麵線(攝影：洪書瑱)

干貝蚵嗲酥(攝影：洪書瑱)

清燉牛肉湯(攝影：洪書瑱)

綜觀這次宴席，最吸睛莫過這道從「營食三明治」升級為「龍蝦三明治」，師傅選用龍蝦肉將食材大升級，其中搭配的小番茄用蘋果西打和化應梅醃製，再放入日本黑豆和小黃瓜增添清爽感，溫泉蛋相伴一旁最後淋上芒果泥沙拉醬，讓這道菜色口感提升，十分對味而且因為食材，如小黃瓜的綠、小蕃茄的紅、黑豆的黑、芒果泥的黃等，色彩「食」分繽紛，而且每人一份的「龍蝦三明治」就放置在摩天輪造型中，更饒富趣味！另，還有別於過往「芋頭丸」圓形或橢圓形造型，此次推出以方型呈現，也有別於傳統是芋頭加鹹蛋黃，主廚推出芋頭加棗泥的搭配，加上外酥的口感，展現更甜而不膩綿密層次之感，也非常討喜好吃！

蓬萊邨「台灣廟口桌菜宴」優惠12,000元/10人 (+10%)，每桌10人菜量，加人加量1,200元+10%(1人)，菜色內容：紅糟炸魷魚、龍蝦三明治、奶油焗紅蟳、沙茶魚頭煲、當歸鴨麵線、干貝蚵嗲酥、清燉牛肉湯、芋頭軋蕃薯(蕃薯椪、芋頭丸)、蓬萊鮮果盤、福華特選紅酒一瓶等，但提醒消費者，由於菜色手工且工序費時，須二日前電話預約！

(中時新聞網)