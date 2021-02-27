大陸昨以檢疫為由，突然禁止台灣鳳梨進口，交通部長林佳龍昨晚在臉書上分享去年到台東現摘鳳梨做蔭醬的照片，鼓勵國人除了吃鳳梨，也可以參加地方創生組織的農村體驗，並指示交通部各單位想辦法協助農民，不只採購，還要協助建立行銷通路、推廣精緻旅遊等多元管道。

林佳龍去年6月與立委劉櫂豪前往「饗嚮台東」，戴上斗笠、背上竹籃，正中午到鳳梨田採收新鮮的鳳梨。林佳龍在臉書粉絲團上貼文指出，「現採現吃最香甜，大家一起來吃鳳梨吧！」台灣的鳳梨直接吃很好吃，製作成鳳梨蔭醬入菜更是美味，他已經請交通部的各單位，想辦法協助辛苦的農民，除了可以加強採購在地鳳梨之外，也可以協助農民建立行銷的通路。

他指出，台灣的鳳梨多汁、香甜又好吃，鼓勵國人可以和他一樣，參加地方創生組織所辦理的農事體驗活動，用最直接的方式協助農民。

據悉，桃園國際機場公司已規劃於下周二開始，採購鳳梨致送鄉里敦親睦鄰，也會分送給公司同仁。交通部也鼓勵中華郵政公司，透過郵政商城協助農民建立通路。

(中時 )