網友到高雄遊玩，友人大推一間炸物店，一串炸肉串竟然跟汽車車枕長度差不多大，才只賣十元。(摘自爆怨2公社)

台灣人常說南部人就是熱情，款待朋友的方式絕對會讓對方印象深刻。一位女網友分享，近日到高雄遊玩，友人大力推薦去一家在地十分出名的炸物店，並提回5大包食物。細看一個肉串竟跟汽車座椅上的靠墊一樣長，還只賣10元，讓她激動地飆髒話狂讚，「南部人真的很失控！」

原PO近日在臉書「爆怨2公社」上表示，近日到高雄遊玩，友人推薦一間「X武香雞排」，稱非常值得光顧，不但特地繞路去買，路上還不停叨念說，「那個肉串這麼大才十元，是不是很便宜？」強調分量大又實惠，就算冷了也很好吃。於是，原PO點了幾道推薦熱門菜，沒想到，友人卻提回5大包炸物，讓她直接看傻。

原PO指出，友人最後買了「五隻肉串、一隻屁股、兩份魷魚、一份三角骨、一份軟骨。」其中三角骨的份量更多到快滿出來，軟骨也裝了八分滿，讓她直呼，「也太多了吧！」原PO還展示10元炸肉串的大小，竟然跟汽車靠墊長度差不多大，而且總共買下來，居然才250元，原PO不敢置信表示，「那個跟靠墊差不多大支的肉串才十元！真的是俗到哭X！」

貼文一出，網友紛紛表示，「明白台南人的吃飯意思了吧！讓你吃好吃滿兩手還滿滿伴手禮回家」、「高雄人，就是熱情」、「在比人品的，有在地好友這樣推薦 是多好一件事」。饕客們更一眼就認出這間在地名店，同樣給予大力推薦，「這間真的什麼都好吃，又便宜」、「這個肉串真的讓人魂牽夢縈，超好吃的啊」、「他們的薯條跟三角骨都沒在稱重，就是塞爆！紙袋給它塞到尖出來！」

另外，還有行家分享這間X武雞排店的炸物單點價格，確實是非常便宜：「肉串一支10元／雞屁股一支20ｍ元／魷魚50元／三角骨一份30元／軟骨一份50元」。對此，原PO不禁讚嘆表示，「南部人真的很失控，你們可以不要這麼熱情嗎？」

(中時新聞網)