大陸山東一名老奶奶為了感謝公車司機對她的照顧和幫助，連續10天都叫外送給他們享用，儘管司機們想當面說聲謝謝，卻礙於沒有老奶奶的資訊而作罷，就在日前又送來了冰淇淋，但紙條上卻寫著老奶奶即將動手術，恐怕會是「最後一餐」，最後家人也證實她已經離世，讓司機們都忍不住落淚。

綜合陸媒報導，山東臨淄一名公姓的老奶奶經常會搭乘89路公車外出，司機見她行動不方便，總會出手攙扶她上車、送她過馬路，為了感謝熱心的公車司機，從上月22日開始，連續10天的時間，客運公司每天都可以收到來自老奶奶訂的外送，包含披薩、蛋炒飯以及奶茶等食物，雖然司機們都很想找到老奶奶，當面和她道謝，但卻始終沒有找到聯絡她的方法。

就在本月3日，客運公司收到老奶奶所買的冰淇淋，不過這次還附帶一張紙條，上面寫著這是她最後一次為89路公車司機叫外送，因為過幾天後她將進行一場手術，不知道自己是否能挺過這關，司機們雖然著急，卻也無法為老奶奶做些什麼，只能不斷期許她可以平安動完手術。

到了中午，老奶奶又透過外送送來了肉鬆餅和紙條，「親愛的89路司機小夥子們，當你們讀到這些文字的時候，我已經離開這個世界了，在我生命的最後我還做了我自己想去做的事情，沒有留下任何遺憾，就是給你們點餐」，這個消息讓司機們備感震撼，急忙透過冰淇淋外盒聯絡到店家和外送員，最後找到老奶奶的家人，對方證實她確實已經過世。

司機們雖然難過，卻還是必須繼續工作；隔天中午，老奶奶的孩子又給他們點了奶茶，感謝一直以來對於媽媽的照顧，並表示老奶奶臨終前其實不願透露自己的消息，只想默默地用行動來表達自己的謝意。

消息曝光後，讓許多網友都為之動容，紛紛留言：「善良遇到善良，奶奶一路走好」、「心存善良的人，留給世界的溫暖」、「看完淚流滿面！特別感觸！善良的老奶奶！一路走好！」、「一個小舉動也許可以溫暖人一生，希望大家都能夠對老人多一點包容，畢竟人總會有老的一天」、「這個世界還是很溫暖的」。