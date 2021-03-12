老鷹爸媽好偉大！美國西維吉尼亞州一對白頭海鵰(白頭鷲；鷹科)夫妻，從2011年開始，每年都會飛回波多馬克河附近的美桐樹上孵蛋，日前教學系統專家發現，老鷹父母不分晝夜的輪流照顧蛋，期間甚至會經歷暴風雪、冰雹等侵襲，牠們即使身體被雪覆蓋也不離開，堅持用肉身保護蛋。

根據《The Dodo》報導，西維吉尼亞州謝潑茲敦(Shepherdstown)一隻野生白頭海鵰貝拉(Bella)，從2011年開始，每年都會與伴侶史密帝(Smitty)飛回波多馬克河(Potomac River)附近的一棵美桐樹，在樹上高100英尺處築巢孵蛋，國家保護培訓中心(National Conservation Training Center)也在臉書曝光白頭海鵰的孵蛋過程。

國家保護培訓中心的教學系統專家羅賓遜(Randy Robinson)表示，「老鷹真的是好爸媽，牠們不分晝夜的孵蛋」，白頭海鵰爸媽會輪流照顧蛋，而雌性老鷹有80％的時間會坐在巢中，雄性老鷹則負責狩獵，期間牠們必須克服各種環境，例如下雪、冰雹或凍雨等，即使有猛烈的暴風雪經過，老鷹媽媽都會堅持守著鳥巢不離開。

影片中可見，白頭海鵰身體被雪覆蓋，甚至只剩下一顆頭，隨後牠起身抖一抖後，又繼續坐下去孵蛋。羅賓遜透露，老鷹約在1、2月交配，因此產卵時間，正好都會遇到下雪等惡劣狀況，「提早下蛋的最大優勢，就是牠們可以早點孵蛋，3月中旬孵化時，食物也會比較多」，而白頭海鵰擁有厚實的羽毛，幫助牠們抵禦寒冬，尖銳的喙和爪子，則使牠們威脅其他想吃寶寶的掠食者。

有趣的是，雌白頭海鵰的體型比雄性大隻，因為牠們主要負責孵蛋，不只要確保肌膚有碰到蛋，每小時甚至還要進行翻轉，讓蛋能夠均勻受熱，一旦寶寶孵化後，白頭海鵰就會在巢中育兒約3個月，等到孩子有能力飛行，即使離開鳥巢，牠們仍舊會繼續餵養孩子，並教導牠們狩獵。