美日外交與國防部長2＋2會談3月16日在日本東京舉行，針對中國日益增加的威脅，雙方表示「嚴重憂慮」，其中不僅對台海情勢表達關切，還在聯合聲明中強調「台灣海峽和平穩定的重要性」。另外，對於中國實施新的「海警法」賦予海警可以動武的權力，美日雙方更擔心從東海到南海，可能隨時有爆發海上衝突的危險。

美日2+2會談是拜登政府上台之後首次舉行的高層會談，這種把首場最重要的外交會談放到東亞，是美國外交行動上比較少見的情形，可見中國崛起對東亞所造成的威脅，已經是全球共同的認知。

事實上，台灣安全議題在拜登政府上台後已經變成一個最緊迫的事項之一，台灣外交部長吳釗燮日前在對華府進行的一場線上研討會的發言就說，要確保印太地區的安全繁榮，台灣站在中國威脅的最前線，他希望台灣能被納入印太地區安全結構，以便有發聲管道來表達台灣的關切與希望。也就是說，儘管在中國的壓力下台灣無法正式加入地區安全機制，但中國在地區頗具威脅性的作為已引起普遍擔憂，也為台灣參與安全議題的討論創造空間。

美日關切台灣與釣魚台問題

吳釗燮的發言，其實也是美日共同關切的議題。日本防衛大臣岸信夫在2＋2會談中就提到，絕不能允許中國的海警法破壞包括日本在內相關國家的合法利益，如果這個法律加劇海上緊張，包括東海及南海，「那是絕對不能被接受的」，他有決心運用所有方式來保護日本領土，他同時也主張「維持和平穩定對台灣海峽的重要性」。

可以說，台海和東海的連動性是一體的，只要台海有波動，必然會影響到東海的穩定性，特別是台、中、日三方都有主權主張的釣魚台列嶼，更是三方都不敢大意的事。所以，先前美國國防部發言人柯比（John Kirby）在記者會上說，釣魚台主權方面支持日本，但次日就急著為自己發言有誤而道歉，他並重申，美國對釣魚台主權維持中立方針沒有改變，顯見釣魚台主權的爭議，連美國都知道其中的敏感性。

而2+2會談之後，美日雙方所發表的聯合聲明更直接譴責了「中國在南海水域的非法訴求和非法行動」，並對北京最近修法允許海警船在東海爭議島礁周邊開火表示擔憂。

另外，在雙方的會談當中，美國國務卿布林肯還強調，半個多世紀以來，美日軍事同盟「不僅僅是美日兩國，更是本地區乃至全世界和平、安全、繁榮的支柱」。布林肯還說，美國和日本擁有相似的價值觀，包括民主、人權、法治。但是這些價值觀正在世界上許多地方受到威脅，包括亞太地區，比如緬甸，中國也以另一種方式威脅這些價值觀。所以，強化美日軍事同盟，已經是拜登政府認為刻不容緩的事務。

另外，美國國防部長奧斯汀則在與日本防衛大臣的單獨會晤中說，在當前日趨嚴重的安全環境中，美日同盟對亞太地區的和平和穩定是「前所未有的重要」。

兩國的聯合聲明也提到了中、日、台之間的釣魚台列嶼爭議。聲明寫道：「美日兩國繼續反對旨在改變現狀、破壞日本對群島管轄權的單邊行為」。美國方面還表示，對日本做出的共同防衛承諾也適用於該爭議島嶼。

美日高度重視中國威脅

這一項聯合聲明措辭的強硬前所未有，特別是從日本角度來看，因為東京普遍傾向於採取更為微妙、更為外交的手法處理中日海上爭議問題，因此，日本學者就認為，這項聯合聲明是前所未有的強硬。

其實，近年來中國在經濟、外交和軍事上對東亞地區影響力日增，日本政府內部已經充斥著挫敗感和擔憂，中國實際上也強硬的回應國際社會要求克制的呼聲，而中國的作法，也確實讓中國能夠對東亞地區較小的國家施加更大的影響力。

所以，美日對於中國威脅的擔憂，並不僅只限於海上執法的爭議，而是針對中國日益壯大的國家實力，以及他們可能對區域帶來不穩定的威脅所感到的憂慮。如果中國不懂得收斂，還是處處以「戰狼外交」威脅各國，難保不會造成各國聯手反制的動作。

畢竟，不僅是美日同盟，拜登政府正積極的重新團結同盟國家的意志，以便對越來越不受國際社會約制的中共政權，共同施加更大的反制行動。這種聯盟的威力必然比川普時期單打獨鬥的行動要強大。所以，面對全球集體行動抗中意識逐漸形成，這對中國積極對外擴權的行為，無疑是一種警訊。

（作者為台灣國際戰略學會理事長、教授，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）