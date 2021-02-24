世界球王老虎伍茲今早遭遇嚴重車禍吸引了無數人關注，雖然沒有生命危險，但雙腿小腿粉碎性骨折，立刻送醫動手術治療。跟據美國有線電視新聞網（CNN）報導，伍茲已經動完手術，目前正在病房恢復，伍茲的團隊也談到整個手術過程，希望伍茲能夠盡快康復。

車禍發生14小時後，伍茲的個人社交平台發布公告，在經過手術後他已經清醒、有反應、正在恢復中，感謝所有人的關心。

伍茲在加州大學洛杉磯分校醫學中心接受右小腿和腳踝的長時間手術，粉碎性骨折影響了他的脛骨和腓骨的上、下關節，通過插入一根鋼釘固定，足部和腳踝骨骼的損傷則用螺釘和銷釘進行了固定。腿部肌肉和軟組織的創傷需要手術釋放肌肉覆蓋物以減輕疼痛腫脹引起的壓力。

這樣的消息對於所有人來說都是利好的，伍茲已經從手術中成功甦醒過來，而且確定沒有生命危險，當伍茲發生車禍時，車上僅有他一人，車禍並未牽涉其他車輛，消防員撬開前擋風玻璃將伍茲救出，當時他是神智清醒，不過重傷之後立刻安裝做手術。

(中時 )