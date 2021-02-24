興富發建設集團首度跨界餐飲業的第一店「貝可麗烘焙工坊」，今（24）日正式在內湖成功路二段的「國賓官邸」，開幕新店面，由興富發建設副總經理廖昭雄主持。對於房地合一稅可能稅改，朝持課稅45％拉長為持有兩年修法，廖昭雄表示，興富發產品都是以首購客為主，所以一切配合政策，對我們一點影響都沒有！

興富發集團總裁鄭欽天開出的「貝可麗烘焙工坊」，於2019年正式落腳興富發集團的總部-大直「CBD台北時代廣場」，開出第一店，最有名的招牌，就是總裁鄭欽天最愛的黃金波蘿流沙包，一口咬下熱騰騰的麵皮，香滑奶黃餡繚繞齒間，成為貝可麗鎮店之寶。今天再拓展第一號店，落腳在內湖的三總旁。

近兩年興富發建設集團還陸續跨足生活產業不同領域，除興建中的飯店之外，還包括：高雄悦誠廣場、日式Buffet、精緻鐵板燒、精品超市、品味傢俱傢飾等，觸角愈伸愈廣。

廖昭雄表示，今年興富發計畫推案遍及全台，總計將推案達662億元，包括：高雄162億元「華人桂冠」及110億元「博孝億記」、台中124億元市政惠民二、105億元桃園青昇等四筆百億級大案，及台北市內湖安康段總銷54.19億元商辦、台中西屯48億元、高雄中都一34億元、中都二23.7億元，總計推出八大案；其中高雄，就佔五成以上案量。

廖昭雄也表示，今年初以來房市在疫情下，表現也相當好，興富發一、二月累計成交就高達73億元，以去年全年成交230億元預售新案來說，就佔了三成，成績可謂相當好。

(工商 )