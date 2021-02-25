Clubhouse的模式相當吸引人，但仍被爆出許多資安隱憂，像是在加入後，App會要求讀取通訊錄以邀請朋友加入，用戶的人際網絡同樣也會被後台所記錄；若通訊錄不想持續被讀取，可在手機的設定介面關閉通訊錄權限。

雖然Clubhouse在隱私權說明中提到不會銷售用戶資料，但很可能在未通知用戶的情況下與第三方分享，像是提供語音技術、雲端服務等第三方廠商擷取；德國消保組織VZBV就質疑此舉可能違反歐盟相關隱私法規。

除此之外，美國史丹佛大學網路觀測計畫（Stanford InternetObservatory，SIO）發現，Clubhouse後端基礎架構是由總部位在上海的Agora Inc（聲網公司）所提供，且用戶資料、房間資訊都以純文字形式傳輸，容易被截取，Clubhouse也承諾將針對相關檔案加密以保護強化。

由於Club House採用大陸公司「聲網」的語音基礎架構，因此讓許多人產生資安疑慮。（圖／翻攝自聲網官網）

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(中時新聞網)