Clubhouse的模式相當吸引人，但仍被爆出許多資安隱憂，像是在加入後，App會要求讀取通訊錄以邀請朋友加入，用戶的人際網絡同樣也會被後台所記錄；若通訊錄不想持續被讀取，可在手機的設定介面關閉通訊錄權限。
雖然Clubhouse在隱私權說明中提到不會銷售用戶資料，但很可能在未通知用戶的情況下與第三方分享，像是提供語音技術、雲端服務等第三方廠商擷取；德國消保組織VZBV就質疑此舉可能違反歐盟相關隱私法規。
除此之外，美國史丹佛大學網路觀測計畫（Stanford InternetObservatory，SIO）發現，Clubhouse後端基礎架構是由總部位在上海的Agora Inc（聲網公司）所提供，且用戶資料、房間資訊都以純文字形式傳輸，容易被截取，Clubhouse也承諾將針對相關檔案加密以保護強化。
更多 CTWANT 報導
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。