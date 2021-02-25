輝達（Nvidia）24日（周三）公布上季財報，即便面臨全球晶片荒，但上季業績與本季的財測皆超出分析師預期。拜需求旺盛所賜，輝達上季營收較前一年同期大幅躍升61％，但旗艦遊戲晶片供應在未來數月仍然吃緊。

輝達執行長黃仁勳在法說會表示，他不認為該公司加密貨幣採礦處理器銷售會「極大幅度成長」，這使輝達周三盤後股價由上漲3％轉跌2％。

在全球人們等待新冠疫苗推出之際，居家令讓遊戲晶片需求旺盛，此外，近來加密貨幣採礦熱潮也帶動遊戲晶片需求再度火熱，促使輝達日前宣布推出特殊採礦晶片，盼在全球晶片短缺期間，釋出更多供應給遊戲玩家的繪圖晶片。

輝達財務長克瑞斯（Colette Kress）在法說會表示，全球晶片荒使得去年秋季發表的旗艦遊戲晶片難以維持庫存，該晶片供應依舊吃緊。

輝達對本財年第一季營收預測中值為53億美元，超越分析師估的45.1億美元。至於上季（到1月31日止）營收，由前一年同期的31.1億美元躍升至50億美元，也優於預期。

(工商 )