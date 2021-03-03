英飛凌科技（Infineon）推出40奈米SLC36 / SLC37安全晶片平台，採用高性能、節能型32位ARM SecurCore SC300雙介面安全晶片。該全新硬體平台配有SOLID Flash記憶體，可選擇搭載或不搭載最新的應用解決方案。該產品系列配備全套雙介面和非接觸式模組，包括傳統和感應耦合技術等。

該加密晶片平台為非接觸式支付、ID、票務和門禁應用提供出色的性能和靈活性。因此，英飛凌可為不斷增強的數位和聯網設備發展趨勢提供特別支援，這些設備符合ECC和AES的最新加密要求。非接觸式交易可以得到可靠的保護，同時進一步縮短交易時間。這也使40奈米技術平台成為SECORA解決方案的基礎，特別是對於支付、物聯網和ID應用而言。

自新冠肺炎（COVID-19）疫情爆發以來，民眾更偏好較衛生的非接觸式交易和支付方式。2019年，25％的德國公民使用無現金支付，而到2020年，已有50％的人選擇卡片支付而非現金。在全球範圍內，使用卡片和可穿戴設備進行的非接觸式交易增長了40％；其中80％的交易額低於25美元——這一細分領域以前以現金支付為主。非接觸式數位化趨勢在ID和交通運輸應用中同樣勢不可擋。

英飛凌資深副總裁暨智慧卡解決方案業務總經理Ioannis Kabitoglou表示，隨著非接觸式ID、交通運輸和支付交易的需求不斷增長，高性能智慧安全架構和產品需要在保持較高的非接觸式性能的同時，滿足後量子安全時代日益嚴格的安全要求。我們利用自身在安全和PQC設計方面的專業知識和跨行業知識，來開發、驗證和認證新一代領先的雙介面安全晶片。依託40奈米平台，我們能夠通過加快產品和解決方案的設計，減少客戶的開發工作量，並縮短產品上市時間。

40奈米產品系列基於ARM SecurCore SC300架構，覆蓋了從功能最小到最強大晶片的整個市場範圍，並符合ECC、AES的最新加密要求。該產品系列的設計支援各種具備不同解決方案和記憶體要求的支付和ID應用。基於創新的物流概念，該平台發佈速度快，交貨週期短，因此在很短時間內就成功向客戶推出，同時為客戶增加了靈活性，減少了工作量。這加快了產品上市時間，並支援客戶優化研發資源。該產品具備出色性能，並完全符合所有開放標準的要求，也支援先進支付、ID和多應用程式使用。

特別是像手錶、戒指、珠寶和金屬卡片等尺寸較小的可穿戴產品將從中受益。支援的標準有ISO14443 A/B型、針對非接觸式介面的ISO18092（NFC）和接觸式介面ISO7816標準。該平台能為內部時鐘頻率高達100 MHz的40奈米產品提供最高性能，這對於縮短交易時間至關重要。該平台的產品可以適應所有區域需求，從而滿足全球市場並有力支援區域市場需求。

(工商 )