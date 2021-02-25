新北市鶯歌陶博館近期舉行「2020臺灣國際陶藝雙年展」，228連假期間將展出中日陶藝家作品，特別的是中國陶藝家周光真的作品為人類歷史文明建築，有義大利羅馬鬥獸場、比薩斜塔、法國凱旋門等名勝，讓民眾不用出國，也能欣賞各式特色古蹟風光。

陶博館指出，陶藝家周光真的《不是謠言，不是遙言》，展出一系列象徵人類歷史文明的世界知名建築的陶藝作品，作品有義大利羅馬鬥獸場、比薩斜塔、英國倫敦塔橋、法國凱旋門、美國自由女神、國會大廈、印度泰姬瑪哈陵、杜拜帆船酒店、澳洲雪梨歌劇院、日本大阪天守閣、中國大陸的北京天壇、東亞特色建築的佛塔、城樓、歐式教堂等；民眾觀展時能體驗視覺偽出國感，事實上作品背後也有其深意，因受電影「2012」啟發，周真光希望透過雕塑、釉色、佈展巧思，呈現出洪水吞沒各地歷史文化遺產的感覺，傳遞地球暖化、海平面上升等對自然災害的憂心。

日籍陶藝家胡宮雪娜（Yukina KOMIYA）作品《夜晚的聲音》，手捏出擁有碧綠雙山峰的島嶼，胡宮雪娜是依照故鄉日本沖繩的所見、想像創造，作品一端是沖繩天空經常盤旋著的直昇機，另一端是渡假時看到的風景，結合視覺意象和感覺記憶，轉化成更具體的圖像元素，吸引觀眾目光，讓觀眾彷彿置身在綠色草浪的「抹茶山」。

鶯歌陶瓷博物館館長吳秀慈表示，「2020臺灣國際陶雙年展」是近期全世界少數未受疫情影響、順利開展的國際級展覽，總共有109件優選作品自將展出至5月9日。此外，還有其他豐富、多元的當期展覽，包括以童話故事為主題的「2021全國兒少陶藝獎」、造形精巧而有趣的「人工智慧─張麗娟創作個展」等，歡迎民眾到陶博館來場視覺的藝術饗宴。

(中時 )