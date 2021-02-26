每個人都知道，老人感染新冠病毒最危險，但這位105歲的人瑞卻奇蹟似地擊敗了新冠病毒，她的家人說，老人家這一輩子，「凡是擋她路的事，沒有不被她擊退的。」

露西亞．迪克拉克（Lucia DeClerck）住在美國紐澤西州一家安養院，在她105歲大壽當天，院方通知她確診了新冠肺炎。

讓她錯愕的是，前一天她才打完第2劑新冠疫苗。到底露西亞是打疫苗之前就已經感染？還是打了疫苗之後還感染，目前不得而知。安養院裡除了她，還有61名長者確診，有4人已經病逝。

●剛打完2劑輝瑞疫苗 105歲人瑞確診

「我們都很操心，已經做好最壞打算，」露西亞78歲的兒子說，雖然母親症狀輕微，但在疫情肆虐的情況下，實在無法預測1百多歲的老人能否撐過新冠病毒。

露西亞出生於1916年，歷經兩次世界大戰；人類史上兩次嚴重的流行疫病─1918年西班牙流感，和這一次的新冠肺炎，她通通有份

新冠肺炎確診的露西亞．迪克拉克，高齡已經105歲。(圖片來源 / Twitter 康健雜誌提供)

露西亞早年先生早逝，總共有過3次婚姻，生了2個兒子。她靠著小雜貨店養大孩子，現在家族開枝散葉，總共有5個孫子、12個曾孫、11個玄孫。去年疫情爆發前，家族成員通通聚在安養院，為她慶祝104歲大壽。

「天主保佑我，讓我又安然度過疫情。」露西亞說，隔離期間她每天禱告，多少安撫她的焦慮心情。院方指出，露西亞平常身體大致健康，加上已經打過第1劑新冠疫苗，已經有了保護力，病情不至於惡化。露西亞隔離14天之後，已返回安養院。

●法國養老中心確診率超過9成 117歲修女確診

另一名躲過新冠疫情的百歲長者，是法國高齡117歲的安德烈修女（Sister André），她不但是歐陸最長壽的人瑞，同時也是「老年學研究組織（Gerontology Research Group, GRG）」第2名超級人瑞。

「我沒感覺不舒服，」視力已經完全退化、需要輪椅代步的安德烈修女說，確診前她沒有任何症狀，她甚至告訴養老院，把她的新冠疫苗先排給更需要的老人家施打。

「她真的很幸運，在如此高齡的狀況下確診，還能順利康復。」安德烈修女居住的養老中心表示，院內感染的狀況相當嚴重，全數88名住民中，就有81人確診，確診率超過9成，其中 11人很快就病逝。

安德烈修女沒打任何疫苗，在確診後一度出現症狀，不過在3週隔離治療期滿後，就恢復健康。

歐陸最長壽的人瑞安德烈修女。(圖片來源 / Twitter 康健雜誌提供)

●人瑞確診後仍治癒 養生祕方幫大忙？

百歲人瑞順利躲過新冠肺炎，專家說除了運氣，老人家的免疫力和生活習慣也許幫了大忙。

安德烈修女在養老中心生活規律，固定參加彌撒與團體活動，認知功能並未明顯衰退。飲食也相當簡單，她喜歡喝香檳、紅酒，也吃雞蛋和培根紅肉。

105歲的露西亞，在疫情爆發前，經常參加安養院的團體活動，兒孫也固定造訪，社交生活相當活躍。

露西亞喜歡自己手做酒釀白葡萄乾，將白葡萄乾放入空罐，注入琴酒，放滿9天後就能吃。每天早上，露西亞固定吃下9顆酒釀白葡萄乾，現在她的子女和孫子都跟著吃，成了家族的防疫秘方。

資料來源：New York Times、BBC、Health

(中時新聞網)