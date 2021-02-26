今天是正月十五元宵節，是三官大帝的天官大帝誕辰，除了吃元宵、湯圓，也是傳統開運、求子的好日子。命理師楊登嵙表示，今年想生男孩的已婚婦女，不妨到廟裡鑽燈腳，向神祈求加持。去年財運不佳的人，可在拜神時上供裝有吉祥金額的紅包袋，就有機會在上半年補財庫。楊登嵙還提醒，當天有些禁忌要避開，不要拜神忙了半天，反讓運氣反轉變差了。

名門命理教育協會創會理事長楊登嵙指出，往昔元宵節主要慶祝活動就是迎花燈、提燈籠，相傳夫妻這天到花燈下鑽燈腳可祈求子嗣。已婚婦女想在今年生男孩，可先到廟裡祈求神佛保佑，求子婦女就在燈籠下走來走去繞一下，所謂「鑽燈腳，生男孩(卵巴)」，因「燈」與「丁」發音相同之故。此外，也可讓夫妻兩人帶著燈籠，到鄰近廟裡向神祈求子嗣，將燈籠留在廟裡，代表「獻燈求丁」。祈求的廟寺若主神是供奉三官大帝、觀世音菩薩、註生娘娘更佳。

如果想要在元宵節這天補財庫，楊登嵙建議民眾可在元宵節當天，在家準備好三牲、水果等供品，補財庫專用的金紙，向天官大帝祝壽，並祈求天官大帝與各路神明賜福賜財。家中如無法擺案桌，也可前往主祀天官大帝或財神的廟宇進行祭拜，住家附近若是沒有，土地公廟也是一個好選擇。

楊登嵙提醒，元宵節當日也有一些禁忌要注意，別誤踩地雷了。夫妻之間絕不能鬧矛盾、應避免剪髮和看醫生、借人錢財，也不要去陰氣重的地方、弄破或穿白黑線條相間的衣服。楊登嵙特別強調，這天千萬不可飆髒話、爆粗口，否則今年易禍從口出。

(中時新聞網)