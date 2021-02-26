辜公亮文教基金會打造的戲曲線上頻道「酷雲劇場」28日將於台泥士敏廳舉辦2021年開台活動，由文加官、女加官和武財神合力演出《天官賜福》，以及竣越藝術劇團帶來《鼓舞獅躍》、台北新劇團推出「西遊記」精彩好戲《金錢豹》，節目內容同步於YouTube頻道直播。

酷雲劇場是台灣唯一常態性戲曲線上頻道，去年6月起在YouTube開播以來，累積十數萬瀏覽人次。今年再接再厲，選定新春二月最後一個週日開播，維持去年的播放及演出模式，每週日晚上八點於YouTube 頻道首播（演），鑑賞期一週。內容包含二部分，一是台北新劇團的演出實況直播，於每月最後一個週日推出一檔；二是辜公亮文教基金會30年來精選京劇製作。

酷雲劇場今年3月片單有，人仙戀的神話故事《寶蓮神燈》、丑角泰斗孫正陽的拿手好戲《櫃中緣》、大花臉、老旦飆唱的《遇太后》、大型清裝京劇《巴山秀才》，以及直播場推出老生經典劇碼《洪羊洞》及「西遊記」逗趣好戲《盤絲洞》。直播、錄影都有中、英文字幕。

酷雲劇場的實體劇場在台泥大樓士敏廳，士敏廳也是觀光劇場臺北戲棚的駐演場地。受到疫情影響，臺北戲棚至今無法復演。趁此空檔，在台泥公司特案贊助下，士敏廳更新全套觀眾席座椅，採用高舒適性、符合消防法規的防焰布料與材質，主系統喇叭及舞台監聽喇叭也都汰換為德國d & b品牌，且新增5.1環場聲道，舞台 燈光系統升級為 LED 燈具，成為全台首個全面LED化的專業劇場。

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