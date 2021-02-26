台南市發生連環黑幫尋仇案致小弟行刑式槍殺老大，震驚社會，有人檢視台南市去年槍擊案件數6都最高，網路鄉民諷「榮登慶記之都」，台南市長黃偉哲坦承案件數過多，「該反省檢討就作」。

台南市去年起社會矚目案件層出不窮，半年多來連換周幼偉、詹永茂與方仰寧 3名警長，仍壓制不住黑幫興風作浪，台南市去年槍擊案件數共發生23件槍擊案，6都最多，今年迄今再發生3件，包括黑幫幹掉老大的驚悚槍殺案。

槍擊案件氾濫問題引發憂心，更有網友諷台南市超越台中市，「榮登慶記之都」，並舉出暴力犯罪發生率42.7％，也是6都最高，黃偉哲坦承槍擊案件數近年比較多，不諱言「該反省檢討」。強調今年初的黑道連環尋仇案相關嫌犯都已逮獲，感謝警方過年期間辛勞。

台南市警局表示，台南市去年23件槍擊案，已破21件，餘下2件鎖定對象追緝，今年3件皆已破案。強調台南市不匿報刑案，面對治安真實面，治安滿意度才能維持6都第1。

針對網友指出台南市去年暴力犯罪率居6都之冠，台南市警局解釋，去年80件暴力案中，有23件屬民眾爭執、推擠或作式攻擊卻堅持提告案件，警方同樣受理致案件數偏高。

安平角頭陳建文遭擊斃，表面上凶殺案偵破風平浪靜，檯面下暗潮洶湧，另一波復仇聲音再起，安南區警方啟動守望勤務，派員全天看顧「蝦米集團」相關人馬住處，警方私下表示，可能持續至陳建文告別式後再作打算。

(中時 )