工學院公告院長遴選人選。（摘自成功大學網站）

成功大學工學院去年12月底遴選院長，但新院長目前仍懸缺，傳出是因候選人之一材料系特聘教授廖峻德遭檢舉論文一稿兩投，涉及違反學術倫理，成大主任祕書呂佩融表示，目前正由學術倫理委員會調查中，工學院院長也已指派副校長蘇芳慶暫代，院務正常運作，調查預計3月底會有結論。

成大原來工學院院長李偉賢去年遴選上國立聯合大學校長，任期7月底結束，院內隨即展開新院長遴選，去年12月底開始遴選工學院院長，原本選出材料系特聘教授廖峻德與水利系特聘教授詹錢登送校長圈選，不過，廖峻德卻遭校內人士檢舉2010年時論文一稿兩投，已渉及違反學術倫理，工學院院長至今仍懸缺。

呂佩融表示，校方接到檢舉後，正由學術倫理調查小組調查真相中，他強調，學術倫理委員會是獨立運作，法定流程是2個月，目前結果還沒出爐，預計3月底調查出爐，但也會有1個月緩衝期，調查出爐之前，不會公布院長人選，目前由副校長蘇芳慶暫代工學院院長，院務運作一切正常無虞，工學院院長懸缺不會對院務有影響。

廖峻德是在2010年6月時與學生等人共同完成有關太陽能光轉電相關論文並向期刊投稿，隔年1月被刊出，同年8月時又向另一期刊投稿，稿件也在同年10月刊出，2篇內容遭指有9成以上相似度，有一稿兩投嫌疑，為學術界大忌。

廖峻德是生物醫學材料專家，研究能量相當高，也曾一度擔任台灣駐歐盟兼駐比利時代表處科技組組長，廖峻德在去年底院長遴選公開說明會中，當場被同系老師質疑學術倫理問題，說明會影音原本公開在學校官網上，但目前已找不到該影片。

(中時 )