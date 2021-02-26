一名網友於臉書社團分享一張照片，一名阿伯在一旁擺攤，牌子寫著「鮮魚弱」，讓人看了一頭霧水，詢問才知道阿伯賣的是鮮魚粥，另外攤車上的「塩弱」，其實是鹹粥，阿伯表示因年紀大了，認識的字不多，「大家看得懂就好」，意外引發熱議。

原PO於臉書社團《路上觀察學院》分享，日前到台東鯉魚山觀光，回程時發現一名阿伯在一旁擺攤做生意，還不時地叫賣，但路過的民眾都未停下腳步，吸引原PO目光的是一旁木製的招牌，上面斗大寫著「鮮魚弱」，攤車上更有「塩弱」、「伴麵」等，經詢問後才知道，「鮮魚弱」其實是鮮魚粥，「塩弱」其實是鹹粥。

阿伯因年紀大了，認識的字又不多，只好讓大家有邊讀邊，意外引發熱烈討論。（圖／翻攝自路上觀察學院）

貼文曝光後，引發網友熱烈討論，「我以為是鮮魚弱是鮮魚肉的台灣國語」、「我看了幾次，還想說是不是地方特有的小吃」、「希望有皮蛋瘦肉弱可以吃」、「我也想知道沒有米怎麼煮粥」、「阿伯內行人！懂文案行銷喔！馬上引起注意」；另外，阿伯攤車上也有賣土虱，卻令不少人笑稱，「結果只有土虱是對的」、「還好土虱沒有寫成土風」。

據《TVBS》報導，65歲的阿伯擺攤做生意，小小一個攤車，賣的東西很多，阿伯坦言知道自己字寫錯，但年紀大了，認識的字不多，又想多賺點錢貼補家用，就讓大家有邊念邊，「看得懂就好」。另外，阿伯也透露，最近才加賣壽司，不過卻因為壽司2字筆畫太多不會寫，意外成了隱藏版菜單。

(中時新聞網)