一名男網友昨日經過一處水果攤，發現老闆竟然把椪柑疊成尖塔狀，忍不住拍下來PO網分享。照片馬上引起網友熱議，大讚很有創意，但也有內行人看了跳出來直指老闆背後另有其目的。

有內行人看到就透露老闆這樣做的背後其實另有目的。(圖翻攝自FB/爆廢1公社)

一名男網友昨（2）日在臉書社團「爆廢1公社」發文，表示自己當天經過一家水果攤，沒想到竟發現老闆將椪柑疊成3個三角形的尖塔，遠看就像3座金字塔，讓他忍不住笑稱「老闆肯定有強迫症…」。

照片曝光後掀起熱議，網友紛紛搞笑留言，「旁邊應該擺個法老王之類的」、「這批是不是埃及來的」、「我懷疑老闆是處女座」、「下次是不是會看到人面獅身獸」、「老闆很閒吼」、「老闆上輩子應該是埃及人」。還有人看了覺得手很癢，「超想挑戰從中間拿一顆！」、「可以從下面挑嗎？」、「好想從下面挖一顆」。

但也有內行人透露老闆這樣做的最主要目的，其實就是不想讓客人挑來挑去，「這樣才不會被挑到亂七八糟」、「這樣就不怕被東挑西選，捏來捏去」、「這樣就不能挑水果了，高竿！」、「老闆不給挑才這樣擺」。