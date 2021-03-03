一名男網友昨日經過一處水果攤，發現老闆竟然把椪柑疊成尖塔狀，忍不住拍下來PO網分享。照片馬上引起網友熱議，大讚很有創意，但也有內行人看了跳出來直指老闆背後另有其目的。
一名男網友昨（2）日在臉書社團「爆廢1公社」發文，表示自己當天經過一家水果攤，沒想到竟發現老闆將椪柑疊成3個三角形的尖塔，遠看就像3座金字塔，讓他忍不住笑稱「老闆肯定有強迫症…」。
照片曝光後掀起熱議，網友紛紛搞笑留言，「旁邊應該擺個法老王之類的」、「這批是不是埃及來的」、「我懷疑老闆是處女座」、「下次是不是會看到人面獅身獸」、「老闆很閒吼」、「老闆上輩子應該是埃及人」。還有人看了覺得手很癢，「超想挑戰從中間拿一顆！」、「可以從下面挑嗎？」、「好想從下面挖一顆」。
但也有內行人透露老闆這樣做的最主要目的，其實就是不想讓客人挑來挑去，「這樣才不會被挑到亂七八糟」、「這樣就不怕被東挑西選，捏來捏去」、「這樣就不能挑水果了，高竿！」、「老闆不給挑才這樣擺」。
文章來源：爆廢1公社
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。