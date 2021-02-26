考試院今發行《國家人力資源論壇》電子報第2期。發行人考試院秘書長劉建忻表示，台灣人事行政體制，雖然可以透過專門職業及技術人員轉任公務人員，但在特定專業領域，顯然仍不敷國家治理策略性與專業性用人所需。

考試院本期主題設定「公私人才交流：攜手共創公共價值」，即在為此議題，提供開放、深化及實質交流。

劉建忻指出，本期為跳脫現有框架，以外部多元觀點思考國家人力資源政策，特別請外聘的論壇編輯委員東吳大學蔡秀涓教授擔任主編，除由主編撰文說明公私人才交流的現況與想像外，也請基隆市政府社會處處長吳挺鋒、台北律師公會常務理事范瑞華、台北市土木技師公會理事長莊均緯，基於各自的職場領域，探討公部門與私部門人才交流的需求與阻礙。

他說，考試院則讓數字會說話，透過視覺化圖像呈現民國82至108年專技人才轉任公職人員數字變化與幾個轉折點。

劉建忻進一步表示，考試院設置《國家人力資源論壇》規劃不同專業主題，期待在未來各期，能有更多國家人力資源政策議題，邀請更多社會專業人士加入，讓更多元的政策觀點、更深入的議題探究，豐富國家人力資源的對話。

(中時 )