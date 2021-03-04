立院通過同婚法案後，台灣同婚先趨祁家威接續爭取跨國伴侶的婚姻權，再提行政訴訟，請求法院命大安戶政事務所准許他與1位馬來西亞喬生登記結婚。台北高等行政法院審結，認為馬國不承認同婚，導致其國民不能在台灣同婚，有違我國公共秩序，故依《涉外民事法律適用法》第8條規定，判撤銷否准登記的處分，戶所應依本判決見解作成決定，可上訴。

不過，因馬國喬生迄今未提出單身證明文件，也未提出正當理由，是否符合跨國婚姻要件仍待究明，此部分涉及戶所調查判斷的職權行使空間，故駁回祁家威命作成登記結婚處分的聲請。

立法院2019年5月通過「司法院釋字七四八號解釋施行法」，規定同婚適用民法婚姻規定，也因此，跨國伴侶適用《涉外民事法律適用法》，必須伴侶母國法律也承認同性婚姻，才可在台灣登記結婚。祁家威與馬國喬生赴大安戶所登記結婚遭拒後，循序提起行政訴訟，主張跨國同志的婚姻權未受保障。

北高行指出，司法院釋字第748號解釋文已認定，同志不能在我國結婚，違反憲法保障人民婚姻自由、人民平等權的意旨，而在施行法制訂後，更進一步具體化我國同婚關係可依法登記成立的規制，成為我國現行法律秩序的一部分。

北高行認為，若因外國伴侶的國家不承認同婚，而不讓其在台灣同婚，有背於我國公共秩序，故我國國民選擇與不承認同婚國家的外國人同婚時，應準用《涉民法》第8條規定許可登記，消弭因性傾向而有不合理差別待遇的問題。

(中時 )