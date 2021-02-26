中鋼公司第17屆第12次董事會議通過人事異動事項：行政部門副總經理張秋波派任中鋼運通股份有限公司服務， 自110年2月26日起生效。另奉核定該公司一級以上主管職位，異動如次：

（一）原 風電工程處機械工程組組長劉漢修升任企劃部門專案副處長，仍派任興達海洋基礎股份有限公司服務。

（二）總經理特別助理黃一中調任行政部門助理副總經理並代行行政部門副總經理職務。

（三）人力資源處處長曾晞儒升任總經理特別助理。

（四）人力資源處副處長黃茂源升任人力資源處處長。

（五）人力資源處任用組組長杜俊演升任人力資源處副處長。

（六）原生產部門助理副總經理李俊彥自中鋼日鐵越南公司歸建，擔任生產部門助理副總經理。

（七）事業發展處副處長黃富昌升任事業發展處處長。

（八）煉鐵廠副廠長陳榮群派任中龍鋼鐵股份有限公司服務。

（九）煉鐵廠煉鐵作業規劃組組長許中輝升任煉鐵廠副廠長。

（十）總務處副處 長施義雄升任總務處處長。

（十一）公共事務處副處 長孫宏魁升任公共事務處處長。以上人事異動第一 項自110年2月20日起生效，第二至五項自110年2 月26日起生效，第（六）~（十一）項自110年3月1日起生效。

(工商 )