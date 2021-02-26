美律(2439)今日舉辦法人說明會，第一季因為有2月工作天數減少，故營收會相較去年第四季下滑，但預估第二季起，營收會比第一季和去年同期成長，且美律今年看好TWS(無線藍芽耳機)產品，還會再有一家新客戶，至於產能規劃上，美律看好越南成本優勢，只要供應鏈條件到位，預估未來三年內要將越南廠營收占比拉升到25%。

總裁黃朝豊指出，美律預估第一季營收會相較第四季下滑，主要是因為2月工作天數減少，但依舊會比去年同期大幅成長，幅度上看逾50%，至於第二季，營收會比第一季和去年同期成長，耳機相較第一季、去年同期成長，尤其是Audio耳機部份成長最顯著，主要是多是通訊用客戶產品，TWS則會下滑；揚聲器產品第二季因仍屬產業淡季，故會持續下滑。

黃朝豊指出，材料晶片短缺相對嚴峻，成營運目標達成的不確定因素，晶片產能的緊張，會衝擊到電池的供給量，因為晶片缺貨，今年耳機新品都有延遲1~2個月的現象，且還會對ASP造成影響，若客戶有新產品推出，則ASP就會提升，反之就會下滑，但今年會和晶片供給息息相關，在晶片供給順利的假設下，客戶就可以如期推新品。

黃朝豊指出，美律今年看好TWS(無線藍芽耳機)成長可期，本來手中就有3個主要客戶，今年會在增加一家，總計4家，以舊的3家客戶中來說，其中兩家會有新案子，一家則不會有新案子。

TWS價格上，黃朝豊指出，目前分為兩塊，高階具有ANC(自動降躁)的特色產品才賣得好，低階則是要衝量大，但是利潤小，預計未來TWS高階價格不漲、但在功能上要增加，低價價格下滑、但量會增加。

瞄準越南工資具有成本優勢，黃朝豊指出，美律去年8月越南廠就已開始出貨，今年會將手機產品線產能陸續轉入，預估越南廠3年內營收占比要達25%，看好越南工資相較大陸工資成本低，僅需要一半，後續只要供應鏈健全，將會持續增加越南產能。

(時報資訊)