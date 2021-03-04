jpp-KY經寶精密（5284）公佈2021年2月份自結合併營業收入淨額為新台幣1.16億（泰銖1.22億），月減4％，年增5.6％，前二月累計營收達新台幣2.36億，年增5.91％，由於通訊、伺服器訂單彌補航太訂單缺口，jpp-KY已經連續第三個月營收繳出年增成績單。

自從前年底爆發新冠疫情，各產業都受到極大的影響，尤其是以航太製造業的衝擊尤為嚴重，訂單全面遞延，在受到如此劇烈的變化，jpp-KY仍掌握市場需求，利用從事金屬板金製造產業二十多年來所累積的大量客製化技術及獨特的製造能力，開拓新的市場及產線，布局已久的Rack及伺服器訂單自去年開始順利量產，新開發的另家國際大廠也在今年開始出貨，與客戶協同開發的自動冷熱咖啡供應機正在進行市場試營運，預期順利進入生產排程後將成為公司新的主力商品。

此外，隨著5G新技術的發展，jpp-KY和泰國電信大廠合作開發新的5G電信櫃亦準備送樣取得認證。

jpp-KY表示，航太產品2021年開始已有回溫跡象，隨著疫苗普及以及疫情的趨緩，航太的前景依然看好，新客戶、新製程的研發持續進行，目前公司已有Nadcap非破壞性試驗、化學皮膜、電焊及陽極處理線的認證，並按計畫進行NADCAP熱處理及航太新客戶之認證。

(工商 )