崇友實業（4506）10日公布2月合併營收2.38億元，由於2月適逢傳統農曆春節工作天數較少影響整體營收，較去年同期減少19.93％。累計2021年1至2月合併營收達7.04億元，亦較去年同期成長15.69％。

崇友表示，受惠旗下新梯、老舊電梯更換及維修保養業務齊步回升，挹注整體營收認列保持良好成長動能，且整體新梯在手訂單隨著建商因應房市景氣而加速訂單出貨完工認列，加上政府及民眾對於電梯安全意識提升同步推動汰舊換新業務營運貢獻持續放大，帶動今年前2月新梯(含汰舊換新)銷售表現較去年同期成長39.59％，占整體營收比重達50.59％水準，加上目前維修保養台數穩步增加至37,500台，持續創造集團整體營運良好基礎。

崇友指出，近年集團持續深化新梯業務採取「崇友」、「堅尼西斯」等自有品牌，以及代理「東芝牌」之多品牌拓市占策略，隨著集團新梯技術不斷升級、電梯運行高妥善率與全台24小時即時維修服務等高度競爭利基，加上觀察近年建商及民眾對於電梯「品牌化」的重視，有助於提升建商新推建案之附加價值，更是創造崇友旗下新梯、汰舊換新業務接單動能，並持續創造集團未來營運良好表現。

展望2021年第一季，崇友維持審慎樂觀看法。看好目前建商計畫今年仍保持良好推案需求，且在台商回台投資帶動商辦案源，對於新梯接單、出貨完工認列進度仍有望保持一定水準之上，其中，第一季大型新梯訂單包括台中水湳健康學園有機會完成訂單完工認列，有助於堆疊整體營運成長動能。

其次，看好汰舊換新業務隨著政府、民眾對於電梯運行安全、專業合格廠商的重視，有望保持雙位數成長動能方向不變，加上維修保養業務每年穩定創造整體營運成長挹注，有望挹注未來營運繳出亮麗成績。

(工商 )