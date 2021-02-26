台股26日終場失守16,000點整數關卡，收在15,953.8點，跌498.38點，跌幅逾3％。投信法人指出，雖然近期股市高檔震盪，但在基本面無虞下，調整後仍有向上潛力，建議可趁這波整理分批布局台股基金。

兆豐國際台灣先進通訊基金經理人許鈞雄表示，近期美國十年期公債殖利率雖在短短十天內自1.2％升破1.6％，投資人擔心美債殖利率的上升及隨之而來的通膨預期，可能會迫使美國聯準會(Fed)減少購債規模、過早收回寬鬆政策支持，比預期還早宣布升息，讓全球股市出現大幅震盪。

但是，目前實質利率仍低，顯示通膨預期才是主導近期公債殖利率急升的關鍵，而非貨幣政策將出現轉變，美國聯準會包含主席鮑爾(Jerome Powell)在內的多位官員也出面表態通膨仍未達標，短期內將不會收緊政策刺激，且若債券殖利率上升來自經濟增長、刺激措施和基礎設施，反而有利於股市後續表現。

許鈞雄表示，台股企業獲利持續增長向上，無論電子、傳產企業皆有雙位數獲利成長，而在主要國家積極尋找找解決全球晶片短缺的策略，台灣供應鏈受惠，科技產業正向發展、晶圓代工產能供不應求，內需市場亦在台商回流、台積電建廠效應與綠能需求、房市回溫等因素下景氣回溫，加上台股評價更具吸引力，雖然近期股市高檔震盪，但在基本面無虞下，調整後仍有向上潛力，建議可趁這波整理，分批布局台股基金。

(工商 )